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    З вулиць Києва зникнуть таксофони

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    З вулиць Києва зникнуть таксофони

    Послуга таксофонії стала збитковою

    Укртелеком прийняв рішення про припинення з 1 лютого 2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів ,у зв’язку зі зменшенням попиту на них.

    «Якщо, наприклад, у 2017 році щомісяця було близько 900 тисяч хвилин розмов за допомогою таксофонів, то вже у 2019 році - менше 380 тисяч хвилин. Це у рази менше, що цілком зрозуміло. Адже, зважаючи на доступність сучасних послуг (мобільний зв'язок, комунікатори, менеджери тощо), послуги таксофонії втратили соціальну значимість», - зазначила пресслужба Укртелекому.

    Сьогодні мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів, практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

    Крім того, обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонії є збитковою.

    Раніше повідомлялося, що арештовані виконавчою службою 93% акцій Укртелекому мають бути продані для погашення 1,8 млрд грн боргу власника компанії - ТОВ «ЕСУ» - перед АТ Ощадбанк.

    Раніше державний Ощадбанк виграв у Укртелекому спір щодо договору купівлі-продажу облігацій на 1,5 млрд грн. Верховний суд ухвалив нове рішення, яким повністю відмовив Укртелекому в задоволенні його позовних вимог до Ощадбанку щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій.

    За даними Ощадбанку, 15.09.2015 між Укртелекомом та Ощадбанком було укладено договір, згідно з яким банк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній зобов’язався не пізніше 15.03.2017 прийняти та оплатити облігації ТОВ «ЕСУ» (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями. У серпні 2017 року Укртелеком подав до Господарського суду м. Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.

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