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    Винищувачі Британії почнуть патрулювати небо над Чорним морем

    Британські винищувачі працюватимуть спільно з румунськими повітряними силами
    Над Чорним морем розпочнеться місія з посилення авіаційної поліції НАТО за участі британських винищувачів Typhoon. Про це повідомляє прес-служба Королівських повітряних сил Британії. Представники НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії з посилення авіаційної поліції над Чорним морем під
    • Вчора, 15:51
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    Британські винищувачі працюватимуть спільно з румунськими повітряними силами

    Над Чорним морем розпочнеться місія з посилення авіаційної поліції НАТО за участі британських винищувачів Typhoon.

    Про це повідомляє прес-служба Королівських повітряних сил Британії.

    Представники НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії з посилення авіаційної поліції над Чорним морем під час церемонії на авіабазі Міхаїла Когалнічану в Румунії.

    «Такі місії зі спостереження за повітряним рухом гарантують, що ми зможемо швидко та ефективно боротися з будь-якою можливістю агресії чи загрозою для Альянсу або його членів», — зазначив посол Британії в Румунії Пол Бруммель під час церемонії.

    Британські винищувачі працюватимуть спільно з румунськими повітряними силами, чий флот складається з винищувачів МіГ-21 та F-16.

    У межах місії повітряної поліції винищувачі НАТО патрулюють небо над Румунією та Болгарією.

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