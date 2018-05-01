Винищувачі Британії почнуть патрулювати небо над Чорним морем
- Вчора, 15:51
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Британські винищувачі працюватимуть спільно з румунськими повітряними силами
Над Чорним морем розпочнеться місія з посилення авіаційної поліції НАТО за участі британських винищувачів Typhoon.
Про це повідомляє прес-служба Королівських повітряних сил Британії.
Представники НАТО надали акредитацію британським винищувачам на участь у місії з посилення авіаційної поліції над Чорним морем під час церемонії на авіабазі Міхаїла Когалнічану в Румунії.
«Такі місії зі спостереження за повітряним рухом гарантують, що ми зможемо швидко та ефективно боротися з будь-якою можливістю агресії чи загрозою для Альянсу або його членів», — зазначив посол Британії в Румунії Пол Бруммель під час церемонії.
Британські винищувачі працюватимуть спільно з румунськими повітряними силами, чий флот складається з винищувачів МіГ-21 та F-16.
У межах місії повітряної поліції винищувачі НАТО патрулюють небо над Румунією та Болгарією.