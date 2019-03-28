Вінник звинуватив Гриценка у продажу танків



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За даними голови ТСК Івана Вінника, створеною схемою розкрадання майна ЗСУ успішно користувались Тимошенко, Єхануров і Янукович

Вінник повідомив, що вартість танків Т-72, які були переведені у надлишкове майно, а в подальшому продані, були оцінені у 201 тисячу гривень

Міністр оборони Анатолій Гриценко за дев’ять місяців перебування на своїй посаді перевів 919 танків Т-72 у статус надлишкового майна з подальшою їх реалізацією на зовнішні ринки.

Про це під час засідання заявив Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах у 2004-2017 роках, член фракції Партії «Блок Петра Порошенка» Іван Вінник.

«Така кількість – це втричі більше, ніж є зараз на озброєнні у ЗСУ», – наголосив Вінник, якого цитує прес-служба політсили.

Голова ТСК підкреслив, що оприлюднена аргументація Гриценка про переведення такої кількості танків у статус надлишкового майна у зв’язку з тим, що такі танки не є на озброєнні у ЗСУ та нібито не було можливості їх обслуговувати – не відповідає дійсності.

«Ми звернулися до «Укроборонпрому», який спростував твердження, що танки Т-72 не обслуговуються і не стоять на озброєнні у ЗСУ», – сказав народний депутат.

Вінник наголосив, що саме міністром Гриценком був створений у 2006 році департамент «надлишкового майна» у Міністерстві оборони, з метою продажу військової техніки Збройних Сил.

«Створення департаменту надлишкового майна – це був перший крок до руйнування української армії», – підкреслив він.

За словами голови ТСК, створеною схемою розкрадання майна ЗСУ успішно користувались Тимошенко, Єхануров і Янукович.

Голова ТСК зазначив, що головним критерієм, за яким майно ЗСУ отримувало статус «надлишкового майна», був попит на це майно на зовнішніх ринках. «Не було ніяких критеріїв. Був критерій комерції, був критерій корупції і був критерій наявності попиту на певне майно ЗСУ на зовнішніх ринках», – повідомив Вінник.

Він наголосив, що коли Гриценко каже, що він не підписував документів, то він особисто роздавав довіреності на розпродаж майна. «У нас є весь реєстр таких довіреностей, по всіх операціях. Анатолій Степанович має нести спільну відповідальність з тими особами, які мають бути притягнені до відповідальності», – заявив народний депутат.

Вінник також повідомив, що вартість танків Т-72, які були переведені у надлишкове майно, а в подальшому продані, були оцінені у 201 тисячу гривень. «У надлишкове майно переводилася нова, якісна техніка, яка належить до другої категорії», – зауважив він.

Вінник заявив, що було знищено багато документації, яка б допомогла провести якісне розслідування. З огляду на це, як він повідомив, ТСК звернулася до «Укроборонпрому» з вимогою не нищити документи, які є важливими сьогодні для слідства. «Щоб з’ясувати і покарати винних, які призвели до повного роззброєння української армії і початку російської агресії у 2014 році», – наголосив голова ТСК.

У свою чергу заступник міністра оборони Ігор Павловський у своєму виступі наголосив, що можна було б зберегти тисячі людських життів на початку російської агресії, якби в армії було озброєння, яке раніше було продане за кордон.

«Ті, хто сьогодні намагається сховатися від наших судів, від нашого народу, коли розкрадали Збройні сили, стали посібниками ворога. Вони нас зробили слабшими, а нашого ворога, Російську Федерацію – зробили сильнішою», - зазначив Павловський.