У Вірменії прихильники Пашиняна запропонували опозиції виступити проти миротворців РФ у Карабасі

Прихильники прем'єра вважають, що опозиція зобов'язана також надати «дорожню карту досягнення перемоги у відновлюваній війні»

Опозиція повинна заявити, що готова продовжити війну, - фракція «Мій крок»

У Вірменії правляча парламентська фракція «Мій крок» пропонує опозиції виступити проти присутності російських миротворців в Нагірному Карабасі. Про це повідомляє Агмепргеѕѕ.

Зазначається, що опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Прихильники прем'єра вважають, що опозиція зобов'язана також надати «дорожню карту досягнення перемоги у відновлюваній війні».

«До обговорення правомірності угоди про припинення карабаської війни пропонуємо опозиції заявити, що вони виступають проти російського посередництва, виступають за виведення російських миротворців із зони конфлікту, і згодні продовжити війну», – йдеться в заяві.

У фракції вважають підписану Пашиняном тристоронню угоду можливістю уникнути повної втрати Карабаху і тисяч людських жертв.

Як повідомялося 11 листопада, парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку.

Нагадаємо, 11 листопада опозиція Вірменії зажадала відставки Пашиняна до опівночі.

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.