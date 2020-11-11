Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку

Засідання парламенту не відбулося, оскільки не було забезпечено кворум

Опозиції Вірменії не вдалося відправити у відставку прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через відсутність кворуму для голосування в парламенті.

Про це повідомляє News.am.

Зокрема, засідання парламенту не відбулося, оскільки не було забезпечено кворум. Як заявив секретар партії «Процвітаюча Вірменія» Арман Абовян під час мітингу, який пройшов перед будівлею парламенту, для проведення засідання Національних зборів Вірменії потрібно ще три голоси депутатів.

«Ми з колегами повертаємось до Національних зборів. Ми будемо робити все що можливо в межах наших повноважень», – сказав Абовян.

Нагадаємо, 11 листопада опозиція Вірменії зажадала відставки Пашиняна до опівночі.

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.

Читайте також: