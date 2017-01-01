Вірменська делегація на знак протесту покинула засідання ПАЧЕС

За словами делегації, їх не запросили на обговорення, на яке були запрошені всі інші делегації і їм довелося прочекати в залі понад годину

Делегація Вірменії, яка прибула на сесію ПАЧЕС в Києві, покинула зал засідань на знак протесту проти наради, проведеної за ініціативою глави української делегації без вірменських представників, передає News.am. «До початку відкриття 50-ї ювілейної сесії Асамблеї, коли члени делегацій чекали в залі близько години, з'ясувалося, що з ініціативи



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За словами делегації, їх не запросили на обговорення, на яке були запрошені всі інші делегації і їм довелося прочекати в залі понад годину

Делегація Вірменії, яка прибула на сесію ПАЧЕС в Києві, покинула зал засідань на знак протесту проти наради, проведеної за ініціативою глави української делегації без вірменських представників, передає News.am.

«До початку відкриття 50-ї ювілейної сесії Асамблеї, коли члени делегацій чекали в залі близько години, з'ясувалося, що з ініціативи Генерального секретаря ПАЧЕС і керівника української делегації глави всіх делегацій були зібрані для обговорення якогось питання. Тільки керівник делегації НЗ РВ не був запрошений на це обговорення. Ми кваліфікуємо це як образу не тільки вірменської делегації, але і всіх делегацій і загальної структури.

За 25-річну історію ПАЧЕС подібного випадку ніколи не було, і ми оцінюємо цю практику як порушення традицій і сутності структури. Такий стиль роботи неприйнятний для будь-якої парламентської асамблеї. В знак протесту вірменська делегація покинула залу Асамблеї.

Пізніше з'ясувалося, що в результаті вищезазначеного обговорення в декларацію внесено зміну про існуючі в регіоні конфлікти, що повністю суперечить комплексному принципу міжнародного права - незастосування сили і погрози силою, територіальної цілісності і права народів на вільне самовизначення», - йдеться в заяві.

Нагодаємо, 29 і 30 листопада у залі пленарних засідань Верховної Ради України відбуватимуться засідання 50-ї Генеральної Асамблеї Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва.

Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять 12 країн, а саме: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна. Народні Збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні Збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН, Парламент Франції та Парламент Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.

Парламентська Асамблея Чорноморського Економічного Співробітництва засідає двічі на рік, зазвичай в червні (весняна сесія) і в листопаді або грудні (осіння сесія) в кожній країні-члені за принципом ротації.

49-а Генеральна Асамблея ПАЧЕС відбулася в Стамбулі 4-6 липня 2017 року на запрошення великих Національних зборів Туреччини.

Відповідно до Регламенту ПАЧЕС, 6 липня 2017 року Верховна Рада України прийняла головування в ПАЧЕС терміном на шість місяців.