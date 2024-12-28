Міненерго відреагувало на погрози Словаччини припинити імпорт електрики до України

Імпорт електроенергії – це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС, заявив Галущенко

Про заяву очільника словацького уряду уже поінформовано енергокомісара ЄС

Рішення уряду Словаччини зупинити постачання електроенергії до України у відповідь на припинення транзиту російського газу буде грубим порушенням європейських регуляцій. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Міненерго.

Галущенко повідомив, що про погрози очільника словацького уряду уже поінформовано енергокомісара ЄС, ENTSO-Е та Енергетичне Співтовариство.

«В України є механізм, як замінити цей [словацький] імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності. Такі переговори з партнерами уже було проведено», – наголосив Галущенко.

Український міністр нагадав, що єдиною причиною імпорту електроенергії зі Словаччини є дії Російської Федерації, яка окупувала та знищила частину генеруючих потужностей.

«Треба розуміти, що імпорт електроенергії – це наслідок того, що Росія окупувала Запорізьку АЕС і системно уже три роки знищує генерацію в Україні», – сказав він.

Галущенко також повідомив, що Україна виконала всі необхідні приготування, щоб забезпечити стабільне газопостачання споживачів в умовах повної зупинки транзиту російського природного газу у відповідності до інтересів національної безпеки.

«Ми проходили цілу низку стрес-тестів нашої газової системи для того, щоб бути впевненими, що після закриття транзиту ми зможемо функціонувати стабільно, забезпечуючи постачання газу до споживачів», – зазначив міністр.

Він зазначив, що у питаннях транзиту російського газу позиція України завжди була відкрита і послідовна.

«Про те, що транзит зупиняється з 1 січня 2025 року, ми постійно комунікували. Тому в нас позиція не змінилася, ми готувалися до закінчення транзиту», – додав Герман Галущенко.

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на погрози прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо зупинки постачання електроенергії Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Європи.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.