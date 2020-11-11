Вірменські силовики затримали шістьох демонстрантів за підозрою у закликах до захоплення влади

Мітингувальникіи брали участь в акціях протесту через рішення уряду країни припинити війну в Нагірному Карабаху.

З шести затриманих двоє є «активними учасниками» нападу на спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна, - глава апарату уряду Вірменії

У столиці Вірменії Єревані затримали шістьох мітингувальників, які брали участь в акціях протесту через рішення уряду країни припинити війну в Нагірному Карабаху. Про це повідомив глава апарату уряду Вірменії Едуард Агаджанян.

За його словами, затриманих підозрюють у закликах до захоплення влади і насильницького повалення конституційного ладу.

Агаджанян також зазначив, що з шести затриманих двоє є «активними учасниками» нападу на спікера парламенту Вірменії Арарата Мірзояна.

Раніше повідомлялося, що Мірзояна побили, вимагаючи у нього назвати місцеперебування Пашиняна, чия заява про підписання угоди з Росією та Азербайджаном щодо припинення бойових дій в Нагірному Карабаху викликала протести в Єревані - незадоволені громадяни захопили будівлю парламенту.

Мірзоян перебуває в лікарні на операції після побиття учасниками протесту в Єревані, небезпеки для його життя немає.

Як повідомлялося, Євросоюз вітає «припинення ворожнечі» в Нагірному Карабаху.

Зазначимо, у вівторок ввечері, 10 листопада, до Вірменії прибули перші літаки з російськими «миротворцями»

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.



