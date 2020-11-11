Протестувальники у Єревані розгромили офіс Сороса (відео)

Протестувальники били вікна та двері в офісі Сороса і розкидали предмети та папери

Прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і його команду пов'язують з американським фінансистом Джорджем Соросом

У столиці Вірменії Єревані противники підписання документа з Азербайджаном та Росією про перемир'я в Нагірному Карабасі влаштували погром в офісі фонду американського фінансиста Джорджа Сороса.

У YouTube опубліковано відео, на якому видно, як протестувальники б'ють вікна та двері, розкидають предмети і папери у приміщенні офісу, а також шукають цінні предмети.

За інформацією видання Vzglyad.az, прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і його команду у владі Вірменії пов'язують із Соросом.

Зокрема, за Пашиняна багато посад дістали люди, які працювали у фонді американського бізнесмена, вказує ЗМІ.

Зазначимо, у вівторок ввечері до Вірменії прибули перші літаки з російськими «миротворцями»

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.