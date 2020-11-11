Євросоюз вітає «припинення ворожнечі» в Нагірному Карабаху

Високий представник ЄС підкреслив, що для досягнення широкого врегулювання конфлікту необхідні переговори між сторонами

Євросоюз вітає припинення вогню у Нагірному Карабаху та готовий підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля широкого і сталого врегулювання у регіоні.

Про це йдеться у заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля.

«Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за допомогою Росії припинення вогню, яке було погоджене в понеділок між Вірменією і Азербайджаном, допоможе запобігти подальшим втратам життя та стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання», – заявив Боррель.

Високий представник ЄС підкреслив, що для досягнення широкого врегулювання конфлікту необхідні переговори між сторонами. У цьому контексті він висловив підтримку зусиллям співголів Мінської групи ОБСЄ (США, Франція і Росія) у пошуку переговорного формату та вказав на готовність ЄС взяти участь у виконанні домовленостей.

Зазначимо, у вівторок ввечері до Вірменії прибули перші літаки з російськими «миротворцями»

Як відомо, 9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.