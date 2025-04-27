Про що говорили Зеленський і Трамп у Ватикані: кілька фраз вдалося прочитати по губах

Український президент сказав Трампу: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так»

Читачка по губах проаналізувала відео з очної зустрічі Зеленського та Трампа

Перед початком зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у базиліці Святого Петра у Ватикані, поруч з лідерами США та України були президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр-міністр Кір Стармер. Як повідомляє «Главком», за даними видання The Sun, американський президент перед особистою розмовою із Зеленським сказав кілька фраз французькому лідерові.

На опублікованих кадрах з місця зустрічі видно, що Макрон обіймає президента України, а потім Трамп відводить президента Франції вбік і щось йому говорить.

Нікола Гіклінг, яка професійно займається читанням по губах, проаналізувала спілкування між світовими лідерами.

За її словами, Трамп сказав Макрону: «Мені потрібно, щоб ти зробив мені послугу, ти не повинен тут бути».

«Зеленський киває на знак згоди, а вікарій, який стоїть перед камерою, повертає голову вбік, стурбований тим, що почув», – прокоментувала наступні події Гіклінг.

Читачка по губах також проаналізувала відео з очної зустрічі Зеленського та Трампа. За її словами, український президент сказав: «Я б хотів, щоб ви це зробили, але не так». Трамп відповів: «Це дуже цікава стратегія. Можете бути певні».

Нагадаємо, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели зустріч напередодні похорону Папи Франциска.

Опісля ж президент США Дональд Трамп припустив, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні.

Також Кремль повідомив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наступний тиждень стане вирішальним щодо завершення війни в Україні.