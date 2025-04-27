Лишився без рук та ніг. Російський чемпіон світу з карате повернувся з України (фото)

Бахарєв з 2022 року брав участь в російській агресії проти України

Російського окупанта та чемпіона світу з карате Максима Бахарєва було обрано на посаду Голови Ради ветеранів спорту при Московському обласному регіональному відділенні «Федерація кікбоксингу Росії». Про це повідомляє «Главком».

Максим Бахарєв є багаторазовим призером чемпіонатів світу з карате та карате-до:

медаліст чемпіонатів світу з карате 2002, 2012 та 2017 років

золотий та бронзовий медаліст чемпіонату світу 2011 року

золотий та срібний медаліст чемпіонату світу 2018 року

бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2002 року

чемпіон світу у командному заліку 2011 року

бронзовий призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2011 року

бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2012 року

бронзовий призер чемпіонату світу з карате-до 2017 року

чемпіон світу у командному заліку з карате-до 2018 року

срібний призер чемпіонату світу в особистому заліку з карате-до 2018 року.

Бахарєв з 2022 року брав участь в російській агресії проти України.

У липні 2024, згідно з інформацією російських пропагандистів, на Запоріжжі старший лейтенант Максим Бахарєв разом з загоном окупантів потрапив в оточення захисників України. Як підсумок, всі загарбники, крім Бахарєва були ліквідовані. Він сам отримав важкі поранення.

При спробі його евакуації було ліквідовано ще кілька окупантів, які прийшли на допомогу.

У підсумку, окупанта Бахарєва вдалося врятувати, але йому ампутували всі чотири кінцівки.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.