Вчений пояснив безсимптомний перебіг захворювання на коронавірус

Безсимптомні носії є головними розповсюджувачами Covid-19

Причина безсимптомного перебігу Covid-19 криється в особливостях імунітету окремих людей. Про це розповів доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біонанотехнології, мікробіології і вірусології Новосибірського держуніверситету Сергій Нетесов.

Чим саме викликана така особливість, поки невідомо. Однак вона дозволяє людям переносити коронавірус практично без симптомів або в легкій формі. Нетесов пояснив, що безсимптомні носії є головними розповсюджувачами Covid-19. При цьому деякі з них заражають велику кількість людей, оскільки не носять маски.

Як приклад фахівець навів випадок, що стався навесні 2020 року. Тоді в хорове товариство, в яке входило понад 50 осіб, прийшов один інфікований. Разом вони співали дві години, а через кілька днів всі учасники колективу заразилися. За словами Нетесова, таких людей називають супер-розповсюджувачами.

До слова, доктор біологічних наук Сергій Нетесов оцінив ймовірність заразитися «дельта» штамом коронавірусу, якщо не носити маску. За його словами, ризик зростає вдвічі.

Як повідомлялося, європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 290 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 23, медпрацівників – 7.

Також за минулу добу госпіталізовано – 374 особи, летальних випадків – 5, одужало – 374 особи.