«Вище за Лаврова»: в оточенні Путіна є «кріт», який шпигує для США

Інформацію про напад на Україну «злив» США високопоставлений «кріт» у Росії

В оточенні російського диктатора Володимира Путіна є особа, яка зливає США інформацію. Про початок повномасштабної війни проти України в Росії знало лише 20 осіб, наближених до диктатора. І саме хтось з них «злив» інформацію США. Про це сказав журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв.

Грозєв зазначив, що інформатором США є високопоставлений чиновник, наближений Путіна. За його даними, це – людина рангом вища за міністра МЗС РФ Сергія Лаврова.

«Американці знали і бачили те, що 99,9% російських силовиків не знали та не бачили. Цього можна добитися тільки маючи «крота» на найвищому рівні або якісь супертехнологічні рішення, про які ми нічого не знаємо. Цей «кріт» міг описати США те, що здавалось би позбавлене логіки. Це – людина високопоставленіша за Лаврова. Я повністю переконаний, що Лавров не знав про початок війни. Про війну в Кремлі знали 20 людей, один з них працює на США», – сказав Христо Грозєв.

Нагадаємо, що видання Obozrevatel увечері 14 червня з посиланням на свої джерела у розвідці оприлюднило новину, що президент країни-агресора Володимир Путін нібито після невдалої операції впав у кому. Зазначається, що у диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для його здоров'я.

Путін з’являвся на людях 12 червня – це було вручення державних нагород. До того – Путін зустрічався з президентом Туркменістану 10 червня, а 9 червня – побував на зустрічі з молодими підприємцями, інженерами і науковцями.

Пізніше соцмережі відреагували на новину про «кому Путіна».