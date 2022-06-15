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    Думки вголос

    Кома Путіна. Не видавайте бажане за дійсне

    • Сергій Тихий

      Журналіст

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    Багато людей чекають на звістку, що Путін пішов на той світ - Кома Путіна. Не видавайте бажане за дійсне
    Багато людей чекають на звістку, що Путін пішов на той світ
    фото: АР

    Путін не помре без «допомоги»

    Байден старший від Путіна рівно на 10 років. Буває, що з його віку м'яко глузують, називаючи його «сонним дєдулею», але щось не чутно, щоби майже 80-тилітнього президента США, якому нині дісталося і війни, і відповідальності, називали «перестарілим».

    А от Путіна, якому ще нема 70-ти так називають постійно й досить давно. Це вже не кажучи вже про постійно оновлювані сенсаційні чутки про його «невиліковну хворобу», причому – різну щоразу.

    Чому так? Все дуже просто: більшості людей притаманно видавати бажане за дійсне. Багато хто з нас досі чекає не перемоги, навіть, а швидкого, легкого й переможного, звісно, виходу з Третьої світової війни, в яку кремлівська потвора та його спільники де-факто уже загнали людство. І це бажання смерті Путіну ніщо інше, як вияв нашої слабкості, ми хочемо компенсувати її караючим мечем Провидіння.

    А що насправді?

    Пригадую, мій старший родич (царство йому Небесне), який принципово не вірив у чаклунів, порчу і тому подібне ірраціональне, пояснював мені, чому він, власне, в це все не вірить.

    Уяви собі – говорив Міша – скільки десятків мільйонів людей щиро й щоденно бажали Гітлеру, щоби він сконав у страшних муках. А все одно він не подох, доки сам не прийняв ціаністий калій, та ще й, сумніваючись в отруті, не наказав охоронцю добити себе з пістолета. І це все потім достовірно встановила експертиза, тому що й труп його не вдалося спалити до кінця.

    Так і з Путіним буде. Він і його злочинна імперія не зникнуть самі собою по волі Божій чи завдяки шаманам і чаклунам. Путіна знищити треба. А якщо цього не зробити, то він знищить, коли не все людство, то його демократичну частину – точно. Може, не всіх фізично, але морально і в сенсі дієспроможності – всіх. І до всяких там НАТО з ЄС – теж добереться. Зрозуміймо це нарешті, щоби перемогти.

    P.S. Тим часом, стрічка мені свіженьку «надію людства» підігнала. Невідомо хто «з ФСБ» знову повідомляє, що Путін після операції впав у кому. У кремлі, мовляв, уже вирішують проблему наступника, але вирішувати будуть довго, тобто двійник там тепер буде, Лжепутін...

    Цікаво, а на які ж хвороби слабуватиме Путін-2, щоби дідько і його «швидше до себе прибрав»?

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    Джерело: Блог Сергія Тихого

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ФСБ війна путін Україна хвороби окупація #stoprussia
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    Кома Путіна. Не видавайте бажане за дійсне