Кома Путіна. Не видавайте бажане за дійсне

Путін не помре без «допомоги»

Байден старший від Путіна рівно на 10 років. Буває, що з його віку м'яко глузують, називаючи його «сонним дєдулею», але щось не чутно, щоби майже 80-тилітнього президента США, якому нині дісталося і війни, і відповідальності, називали «перестарілим».

А от Путіна, якому ще нема 70-ти так називають постійно й досить давно. Це вже не кажучи вже про постійно оновлювані сенсаційні чутки про його «невиліковну хворобу», причому – різну щоразу.

Чому так? Все дуже просто: більшості людей притаманно видавати бажане за дійсне. Багато хто з нас досі чекає не перемоги, навіть, а швидкого, легкого й переможного, звісно, виходу з Третьої світової війни, в яку кремлівська потвора та його спільники де-факто уже загнали людство. І це бажання смерті Путіну ніщо інше, як вияв нашої слабкості, ми хочемо компенсувати її караючим мечем Провидіння.

А що насправді?

Пригадую, мій старший родич (царство йому Небесне), який принципово не вірив у чаклунів, порчу і тому подібне ірраціональне, пояснював мені, чому він, власне, в це все не вірить.

Уяви собі – говорив Міша – скільки десятків мільйонів людей щиро й щоденно бажали Гітлеру, щоби він сконав у страшних муках. А все одно він не подох, доки сам не прийняв ціаністий калій, та ще й, сумніваючись в отруті, не наказав охоронцю добити себе з пістолета. І це все потім достовірно встановила експертиза, тому що й труп його не вдалося спалити до кінця.

Так і з Путіним буде. Він і його злочинна імперія не зникнуть самі собою по волі Божій чи завдяки шаманам і чаклунам. Путіна знищити треба. А якщо цього не зробити, то він знищить, коли не все людство, то його демократичну частину – точно. Може, не всіх фізично, але морально і в сенсі дієспроможності – всіх. І до всяких там НАТО з ЄС – теж добереться. Зрозуміймо це нарешті, щоби перемогти.

P.S. Тим часом, стрічка мені свіженьку «надію людства» підігнала. Невідомо хто «з ФСБ» знову повідомляє, що Путін після операції впав у кому. У кремлі, мовляв, уже вирішують проблему наступника, але вирішувати будуть довго, тобто двійник там тепер буде, Лжепутін...

Цікаво, а на які ж хвороби слабуватиме Путін-2, щоби дідько і його «швидше до себе прибрав»?

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Джерело: Блог Сергія Тихого

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