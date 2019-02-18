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    Вісім кандидатів у президенти звернулися до поліції з проханням про охорону

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    Очільник МВС Арсен Аваков - Вісім кандидатів у президенти звернулися до поліції з проханням про охорону
    Очільник МВС Арсен Аваков

    Аваков зазначив, що МВС не буде втручатися у виборчий процес щодо підтримки когось із кандидатів у президенти і кожен, незалежно від провладності чи опозиційності, матиме рівні права

    Вісім кандидатів у президенти звернулися до поліції з проханням про охорону. Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив на координаційній нараді правоохоронних органів у понеділок, пише «Слово і Діло».

    Хто саме з кандидатів попросив про охорону міністр не уточнив.

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    «Проводимо роботу щодо охорони кандидатів на пост президента України. Наразі з таким проханням звернулися до Національної поліції вісім кандидатів», - сказав Аваков.

    При цьому він зазначив, що МВС не буде втручатися у виборчий процес щодо підтримки когось із кандидатів у президенти і кожен, незалежно від провладності чи опозиційності, матиме рівні права.

    Очільник відомства розповів, що наразі вже зареєстровано 1477 заяв та повідомлень, пов'язаних і з незаконною агітацією, підкупом виборців, пошкодженням майна та хуліганські дій, через що відкрито 61 кримінальне провадження та складено 306 протоколів про адмінпорушення.

    Як вже відомо, за пов'язані з виборами порушення повідомили про підозру 12 особам.

    Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.

    ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидати.

    До вашої уваги:  
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