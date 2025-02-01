Ціни на помідори черрі вражають: майже 700 грн за кілограм (фото)

У мережі «Сільпо» зафіксовано рекордну ціну на томати черрі

Вартість томатів в українських супермаркетах суттєво зросла. Зокрема, у мережі «Сільпо» зафіксовано рекордну ціну на помідори черрі – 699 грн за кілограм. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

За таку ціну супермаркет пропонує помідори черрі сорту «Порпора червоний».

Вартість помідор черрі фото: glavcom.ua

Водночас мережа Novus пропонує дешевші томати черрі – 199 грн/кг.

Вартість помідорів у Novus скріншот

Інші види томатів мають значно доступніші ціни. Найнижча вартість помідорів сорту «сливка» зафіксована в Auchan – 137,50 грн/кг, тоді як у Megamarket їх продають за 170,10 грн/кг. Про це свідчать дані порталу «Мінфін».

скріншот

скріншот

скріншот

До того ж середня ціна червоних помідорів становить 126,68 грн за кілограм, а рожевих – 139,90 грн/кг.

Зауважимо, що нині тепличні помідори в Україні вже реалізуються в середньому на 36% дорожче, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Однак багато учасників ринку сходяться на думці, що така цінова ситуація в даному сегменті це тимчасове явище. Вони не виключають, що вже наступного тижня томати знову почнуть дешевшати після того, як нормалізуються постачання турецьких овочів на український ринок.

Нагадаємо, що після короткочасного періоду стабільності ціни на картоплю в Україні знову почали зростати. Зокрема, у мережі Varus вартість на овоч варіюється від 24,90 грн/кг до 82 грн/кг. Про це повідомляє кореспондентка «Главкома».

Також повідомлялося, що в Україні цього тижня знову подорожчала білокачанна капуста, її продають по 34-40 грн/кг ($0,81-0,95/кг).

Як зауважувалося, вартість часнику в Україні досягла рекордних показників, і дешевшим він вже не буде. Згідно з прогнозами аналітиків, ціна на часник в Україні вже не стане меншою. Його імпорт виходить надто дорогим через високий попит у Європі, а в Україні площа посівів лише меншає.