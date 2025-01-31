Чи справді американські гранти впливають на економіку України?
Чи можна назвати гранти ефективними для економіки України?
Скажу ж кілька слів щодо USAID.
Широку громадськість, звісно, шокувала сума в $7 млрд «на гранти».
Але вузька громадськість добре знала про масштаби грантового і кредитного фінансування і непогано у цих сумах брала участь.
Але я б хотів звернути вашу увагу на кількох моментах.
Перший – в українській реальній економіці немає матеріального кластера, який західні партнери бустили б на $7 млрд.
Наприклад, нашу енергетику підігріли приблизно на $3 млрд в останні роки.
Мені, звісно, заперечать, що USAID фінансували й енергетичні програми.
Так, фінансували.
Наприклад, «зелений порядок денний» і програми зі «зниження викидів CO2 або впровадження моделі «вільного ринку електроенергії». Або «посилення прозорості» енергоринку.
Усе, безумовно, дуже актуально і своєчасно під час війни.
Особливо програми зниження викидів CO2 з урахуванням того, що суб'єкти цих викидів практично всі розбиті російськими ракетами.
Тобто можна собі уявити ефект від інвестицій $7 млрд, якби вони були зосереджені не на віртуальному ринку грантів, а на одному-двох кластерах матеріального виробництва в Україні, наприклад, на секторі переробки та ВПК.
Друге. Програми допомоги Ізраїлю, Єгипту та Йорданії, США не заморозили. Тому що всі ці програми є частиною пакетних геополітичних угод.
Третє. Багато хто тільки зараз почав усвідомлювати ступінь фінансового впливу ззовні на наші «грантові еліти». Вплив цей настільки величезний і багатоскладовий, що вже створює ризики для національної безпеки України.
Тому, як це не парадоксально звучить, призупинення таких програм матиме позитивний вплив у вигляді «смислового очищення»: люди почнуть думати «не на замовлення».
І на завершення, розповім байку про те, як працюють проєкти у світі «великих грантів». Саме «великих». У сегменті дрібних грантів іноді трапляються реальні програми.
Історія суто гіпотетична, усі збіги чи алюзії – випадкові. Наприклад, відкривається грант на якийсь «проєкт реформи ринку землі» на $3,5 млн.
$2 млн відразу ж забирає собі «західний партнер», який впливає на ухвалення рішення.
Українській стороні передається $1,5 млн. Український партнер залишає $1 млн собі, а на $500 тис. знаходить аналітичну структуру «з ім'ям».
Аналітична структура залишає $450 тис. собі, а на $50 тис. знаходить п'ять фахівців (юристи, аналітики, фінансисти тощо).
«Профі» залишають $45 тис. собі, а на $5 тис. наймають 10 студентів, виплачуючи їм по $500 на людину.
Студенти списують проєкт реформи з відкритих джерел в інтернеті. Зараз можна підключити і ШІ.
Тепер найголовніше все красиво упакувати у звіті: круглі столи, спеціальні дослідження, проєкти законів тощо.
Цим займаються особливі специ: насправді – це ціле мистецтво. І такі специ у нас важливіші й дорожчі за самих аналітиків. Грантовий менеджер називається.
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