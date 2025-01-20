Історик з Гарварду оцінив імовірність Третьої світової

Історик Плохій вважає, що Байден розумів важливість для Америки війни в Україні, але був надзвичайно обережним

Плохій: «США досягли своєї мети великою ціною для України»

Головним завданням Сполучених Штатів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було уникнення глобальної війни. США великою ціною для України досягли цієї цілі, яку перед собою поставили. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив історик Гарвардського університету Сергій Плохій.

На його думку, саме через це посольства були евакуйовані з Києва, щоби будь-який приліт не став тригером, не став причиною, через яку США та їхні союзники мали б включитися у війну.

Історик вважає, що те, що зараз говорить Трамп, є фактично продовженням тієї самої політики, що була, тільки більш радикальними способами.

«Треба мати на увазі, що Трамп може бути непередбачуваним. На 90% упевнений, що ми не на порозі світової, не на порозі більшої війни за ту, яку зараз маємо. За обережність з боку США ми платимо надзвичайно велику ціну. Мова про непостачання зброї тоді, коли треба і у тих масштабах, в яких треба. На мою думку, Трамп веде цю історію як мінімум до заморозки збройного конфлікту», – зазначив Плохій.

Порівнюючи події Другої світової та сьогоднішню війну в Україні, історик наголосив, що кожна паралель має свої обмеження. За словами Плохія, свого часу президент Рузвельт розумів важливість для США війни в Європі і підштовхував Конгрес і американську публіку, так би мовити, до вступу до цієї війни.

«Є теорія про те, що фактично він спровокував Перл Харбор, перекриваючи поставки нафти з Японії. Байден розумів важливість для Америки цієї війни, але був надзвичайно обережним», – зауважив вчений.

Зараз, за словами історика, ми маємо наступного президента, який має абсолютно відмінну позицію від позиції того самого Рузвельта. Тобто для нього Америка на першому місці, а європейські проблеми – це проблеми європейців.

«Трамп відбиває настрої суспільні у самій Америці. Це так званий ізоляціонізм», – додає Плохій.

За словами історика, новим Перл Харбором, якщо проводити паралелі, може стати найбільш очевидний варіант з недавньої історії США, це 11 вересня 2001 року, атака на американську територію.

Але, зазначає вчений, існують й інші тригери. Один з цих тригерів є російська готовність застосувати ядерну зброю проти України.

«Тобто це абсолютний розвал світового порядку і режиму нерозповсюдження ядерної зброї, в якому і США, і Китай бачать свій інтерес», – зазначає науковець.

Історик нагадує, що восени 2022 року американці робили погрози (на адресу РФ, аби вона не вдавалася до застосування ядерної зброї). За словами вченого, американці вважають, що Китай також надіслав відповідні меседжі до Росії.

«Я говорю як історик, дивлячись на якісь історичні прецеденти чи проводячи історичні паралелі. Історія може пояснити і допомогти зрозуміти дуже багато, але не передбачає всього. Можуть бути непередбачувані речі, але так чи інакше, це має бути якась надзвичайно серйозна загроза корінним інтересам США», – підсумував Плохій

Нагадаємо, у команді новообраного президента США Дональда Трампа вважають, що значного прогресу у вирішенні війни Росії проти України не варто очікувати принаймні протягом наступних шести місяців. Про це пише The Washington Post. У матеріалі зазначається, що під час своєї президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв завершити війну за 24 години, а його посланець з питань України та Росії Кіт Келлог сподівався знайти рішення за 100 днів. Деякі радники вважають, що значних зрушень у вирішенні конфлікту не буде принаймні наступних пів року.

Як повідомлялося, обраний президент США Дональд Трамп 7 січня заявив, що він дуже хоче побачити переговори з Росією про припинення війни проти України невдовзі після його повернення до Білого дому, але не уточнив, коли саме вони відбудуться. Трамп наголосив, що хоче побачити переговори, тому що «Росія втрачає багато молоді, як і Україна».

Також президент України Володимир Зеленський не збирається в січні зустрічатися з новообраним очільником США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним задля підписання договору про мир.