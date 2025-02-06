Зеленський нагородив захисників, які воюють на Курщині

Курська операція розпочалася пів року тому

Президент України Володимир Зеленський відзначив воїнів, які беруть участь у курській операції, державними нагородами. Про це повідомляє Офіс президента.

Як зазначив Зеленський, операція, яка розпочалася пів року тому, уже ввійшла в історію. Вона запобігла російському наступу на Суми та Харків і повернула війну на територію РФ.

«Агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома. Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно – для захисту життя в нашій країні й загалом у Європі. Курська операція наочно пояснює сенс принципу «мир завдяки силі», – каже він.

Володимир Зеленський подякував воїнам і командирам, які забезпечують ефективність операції в Курській області РФ: 80-й окремій десантно-штурмовій Галицькій бригаді, 82-й окремій десантно-штурмовій Буковинській бригаді, 95-й окремій десантно-штурмовій Поліській бригаді, 22-й окремій механізованій бригаді, 61-й окремій механізованій Степовій бригаді, 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка, 47-й окремій механізованій бригаді та 129-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ, а також Силам спеціальних операцій, Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ.

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Зеленський нагородив військових фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію та відтягнула сильні російські підрозділи на територію РФ. Інакше, за словами Володимира Зеленського, ці 60 тис. окупантів додалися б проти наших воїнів на найскладніших напрямках.

Орден «Золота зірка»

Президент відзначив орденами «Золота Зірка» Героя України підполковника Олександра Бохончика (СБУ) та капітана Павла Язловецького.

Олександр Бохончик брав участь у розробці дрона літакового типу, який уже довів свою ефективність у знищенні російських БпЛА і зробив внесок у розвиток нового напряму протидії дронам. У ніч на 6 серпня група Олександра Бохончика ліквідувала всі шість ворожих БпЛА в районі відповідальності. Завдяки цьому підрозділи Сил оборони зайшли на територію РФ фактично непоміченими. Загалом під керівництвом Олександра Бохончика на Курському напрямку було знищено 169 дронів. Крім того, він навчив сім груп, які зараз самостійно беруть участь у бойових діях і ліквідують російські безпілотники.

Павло Язловецький – командир десантно-штурмової роти 82-ї ОДШБр. Торік у серпні проводив рейди в Курській області, під час яких його підрозділ потрапив у три вогневі засідки, але зміг зайняти визначений рубіж. Павло Язловецький організував зайняття кругової оборони та влаштував засідку для російських окупантів. 102 воїни під його командуванням протягом двох днів пройшли десятки кілометрів підконтрольними ворогу територіями та змогли вийти з оточення. Підрозділ знищив близько трьох взводів, чотири одиниці бойової броньованої техніки та близько десяти одиниць автомобільної техніки.

«Хрест бойових заслуг»

Володимир Зеленський також відзначив захисників нагородою «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Майор Іван Бакрев. Як командир артилерійського дивізіону 82-ї ОДШБр під час наступальних та пошуково-ударних дій торік у серпні на території Курщини запобігав обстрілам з боку російської авіації та артилерії, зберігав життя українських воїнів і завдавав утрат ворогу. Під час цієї операції було знищено 17 російських окупантів, пошкоджено МТ-ЛБ, автомобільну техніку, танк і міномет.

Полковник Віктор Білозьоров (СБУ). У складі зведених груп Служби безпеки України на Курщині провів низку заходів для ураження ворожих укріплень і опорних пунктів та знищення колон окупантів. У результаті бойових операцій ліквідовані, зокрема, 84 фортифікаційні споруди, 36 вогневих позицій, шість складів боєкомплекту, склад пально-мастильних матеріалів, 73 одиниці автомобільної техніки, шість ББМ, п’ять танків, радіолокаційна станція та артилерійська система.

Капітан Артем Кулачевич. Як командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 82-ї ОДШБр забезпечує розвідку, вогневе ураження та підтримку підрозділів під час наступу. Загалом вдалося знищити п’ять ББМ, три БТР, 22 одиниці автомобільної техніки, п’ять мінометів і п’ять гармат.

Старший сержант Олег Собуцький. На Курщині влаштував засідку та унеможливив просування розвідувальних і передових російських груп. Підрозділ під його командуванням знищив 15 окупантів, а потім прорвався на позиції артилерії, захопив гармату з тягачем і взяв у полон п’ятьох російських військових. Під ворожим вогнем Олег Собуцький організував евакуацію семи одиниць пошкодженої техніки свого підрозділу.

Сержант Олександр Тарковський. У Курській області керував діями передових штурмових груп і груп вогневої підтримки, проводив аеророзвідку з допомогою операторів БпЛА. Підрозділи знищили кілька відділень піхоти, броньовані машини та автомобілі, взяли в полон близько 10 окупантів та отримали важливу інформацію щодо розміщення сил і засобів ворога.

Крім того, глава держави відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького та «За мужність». Президент також вручив паспорти громадянина України іноземцям, які б’ються за незалежність нашої держави – воїнам із Білорусі та Росії.

Нагадаємо, президент Зеленський вважає, що Курська операція відіграватиме значну роль у переговорному процесі. Глава України підкреслив, що ЗСУ впевнено контролюють ситуацію в цьому регіоні та продовжуватимуть утримувати свої позиції.

До слова, від початку Курської операції пройшло шість місяців. За цей час загальні втрати росіян склали близько 40 тис. осіб, з них понад 16 тис. – убитими.