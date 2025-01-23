«Радили не брати булаву з рук Кучми». 20 років тому Ющенко став президентом: як це було

Церемонію інавгурації було організовано в рекордно стислі терміни, і вона відбувалася не за класичним сценарієм

Під час підготовки до інавгурації президента України Віктора Ющенка заступник керівника виборчого штабу Олександр Турчинов був категорично проти того, щоб новообраний президент приймав булаву з рук Кучми. Про це у своїх спогадах, які опубліковані на «Главкомі», розповів екскерівник служби протоколу Георгій Чернявський.

«Пам’ятаю, готуючись до інавгурації, ми запекло сперечалися з Олександром Турчиновим (один з лідерів Помаранчевої революції, заступник керівника виборчого штабу Ющенка, у 2005-му став головою СБУ – «Главком») щодо булави. За протоколом, попередній президент передає булаву наступнику. Я волів, щоб процедура відбувалася чітко за протоколом, а Турчинов категорично заперечував, мовляв, передача булави нібито символізуватиме, що Ющенко стане продовжувачем політики Кучми. Мені не вдалося переконати Турчинова, і Ющенко не приймав булаву з рук Кучми», – розповів екскерівник служби державного протоколу.

Інавгурація президента Віктора Ющенка проходила на Майдані Незалежності, один з її елементів – президент та його родина запускали у небо білих голубів фото з відкритих джерел

Чернявський нагадав, що інавгурація президента Віктора Ющенка, якого на виборах підтримали 51,99% українців, відбулася 23 січня 2005 року. Часу на підготовку було вкрай мало – менше трьох тижнів. Церемонію інавгурації вирішили почати з Майдану. На думку протоколіста, це була правильна ідея Ющенка, адже звідти, з Майдану, все починалося. Натомість інавгурація Кучми у 1999 році була класична – у Палаці «Україна».

Колишній головний протоколіст пригадує, що на Майдані був дуже гарний виступ Віктора Ющенка. Поруч з ним на Майдані стояла його сім’я – дружина Катерина Чумаченко, всі діти.

Після Майдану була присяга новообраного президента у Верховній Раді. Під час інавгурації Віктор Ющенко нервував і, за словами Чернявського, це дуже відчувалося.

«У Верховній Раді, коли Ющенко складав присягу, він побачив у мене хусточку в кишені і… я дав йому хусточку», – пригадує екскерівник служби державного протоколу.

Віктор Ющенко цілує Пересопницьке Євангеліє. Приймаючи присягу президента у Верховній Раді, новообраний глава держави дуже хвилювався фото: dpa.com

Після церемонії інавгурації, за словами протоколіста, був обід у Маріїнському палаці на честь іноземних гостей, глав держав та міжнародних організацій. Прийом для членів делегацій був організований у залі на Грушевського. Довелося робити окремо обіди, бо людей було дуже багато, і зала в Маріїнці не могла всіх вмістити.

Чернявський розповів, що святковий обід вирізнявся з-поміж інших обідів на честь глав держав хіба тим, що в залі були помаранчеві стрічки.

Відразу після інавгурації протоколіст мав відправити листи подяки всім, хто привітав президента зі вступом на посаду. Після того необхідно було зробити офіційні фотографії президента та президентські візитні картки, а також підготувати офіційну біографію.

За словами протоколіста, візитівка глави держави суттєво не відрізняється від стандартних: звичайний папір світлого кольору. На візитці пишеться лише ім’я та прізвище і внизу – «президент України».