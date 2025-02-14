Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

«Метінвест» зменшив виробництво через російський демпінг у Європі

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест» зменшив виробництво через російський демпінг у Європі
«Метінвест» також на 3% збільшив виробництво чавуну
фото: metinvestholding.com

Метхолдинг Ахметова за рік скоротив виробництво готової продукції на 6%

Група «Метінвест» у 2024 році, порівняно з 2023, скоротила виробництво готової продукції на 6% до 2 159 тис. тонн. При цьому виробництво плоского прокату зменшилось на 16% – внаслідок несприятливих умов на європейському ринку, зокрема через доступність дешевших російських слябів. Це призвело до відсутності маржинальних замовлень на гарячекатаний рулон та зменшення портфеля замовлень на гарячекатаний товстий лист, повідомила компанія. 

Водночас, виробництво оцинкованого холоднокатаного рулону у 2024 році збільшилось на 42% внаслідок відновлення роботи 4-го індуктора на «Юністіл» в Україні після його зупинки на капітальний ремонт.

А виробництво довгого прокату збільшилось на 4% до 1 237 тис. тонн, переважно через збільшення портфеля замовлень на продукцію«Каметсталі». Також на 3% збільшилось виробництво чавуну.

Згідно з повідомленням, на фоні розблокування українських чорноморських портів з серпня 2023 року та збільшення портфеля замовлень на окатки, у 2024 році порівняно з 2023 роком група збільшила виробництво загального залізорудного концентрату на 42%, до 15 733 тис. тонн, а виробництво товарної залізорудної продукції – на 58%.

Як відомо, «Метінвест» заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

Читайте також:

Теги: інвестиції Рінат Ахметов завод економіка Україна металургія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок удару безпілотників сталося загоряння у районі закритого розподільного пристрою (ЗРУ) та складу котельного обладнання
Вдруге за два тижні: дрони СБУ повторно уразили нафтопереробну станцію «Андреаполь»
Вчора, 16:55
Ціна миру. Варіанти компромісів: наслідки можуть бути катастрофічні
Ціна миру. Варіанти компромісів: наслідки можуть бути катастрофічні
7 лютого, 09:00
Обговорювалося залучення партнерів, зокрема з Європи, для створення безпечних умов економічної діяльності
Президент провів засідання РНБО: стали відомі перші деталі
5 лютого, 12:05
На Астраханському ГПЗ пошкоджено комплекс переробки газового конденсату. Там триває пожежа, роботу заводу зупинили, робітників евакуювали
Українські дрони уразили Волгоградський НПЗ та Астраханський ГПЗ – джерело
3 лютого, 13:08
Юрія Джигира звільнили з Наглядової ради Агенції оборонних закупівель через підтримку діючої керівниці Марини Безрукової
Ексголова Наглядової ради АОЗ стверджує, що Міноборони не може звільнити Безрукову
28 сiчня, 05:30
Рубіо зауважив, що «кожен повинен бути дуже щасливим», що президентом США обрали Трампа, який хоче «сприяти миру в світі і покласти край конфліктам»
Новий держсекретар США пояснив, як адміністрація Трампа бачить завершення війни в Україні
22 сiчня, 12:16
Попит на бензинові авто в Україні залишається високим
Названо найпопулярніші бензинові авто в Україні за 2024 рік
17 сiчня, 21:02
У ДПСУ знали про підготовку до незаконного перетину держкордону групою чоловіків
Біля кордону з Молдовою в кювет перекинулась автівка з втікачами-ухилянтами
16 сiчня, 12:50
27 росіян на Курщині добровільно склали зброю
Десантники взяли у полон на Курщині 27 росіян (відео)
16 сiчня, 12:27

Економіка

«Метінвест» зменшив виробництво через російський демпінг у Європі
«Метінвест» зменшив виробництво через російський демпінг у Європі
Депутатка пояснила вигоду добудови ХАЕС
Депутатка пояснила вигоду добудови ХАЕС
Зараз немає передумов для дешевого газу – аналітик
Зараз немає передумов для дешевого газу – аналітик
Голова НБУ назвав умову, за якої обмеження у 150 тис. грн на перекази буде ліквідоване
Голова НБУ назвав умову, за якої обмеження у 150 тис. грн на перекази буде ліквідоване
Глава Спілки виробників будматеріалів анонсував порожчання і назвав причину
Глава Спілки виробників будматеріалів анонсував порожчання і назвав причину
Російський ринок акцій злетів угору після розмови Трампа з Путіним
Російський ринок акцій злетів угору після розмови Трампа з Путіним

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
129K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
35K
Внаслідок ракетної атаки РФ 12 лютого пошкоджено один з найстаріших заводів Києва
29K
Справа «Щура»: нові деталі. Затриманий полковник Козюра отримував державні нагороди від Порошенка (фото)
21K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Новини

Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
Угода про корисні копалини. Міністр США пояснив, як це вплине на війну
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua