МЗС зробило заяву щодо звинувачень Фіцо у причетності України до кібератаки на словацьку компанію

МЗС відкинуло натяки на причетність України до кібератаки на словацьку компанію

Фіцо заявляв, що до кібератаки на страхову компанію Словаччини причетна Україна

Міністерство зовнішніх справ України прокоментувало заяви премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо щодо причетності України до кібератаки на словацьку компанію. МЗС відкинуло звинувачення. Про це йдеться на сайті відомства.

«Категорично відкидаємо натяки на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині», – йдеться в коментарі МЗС.

У відомстві також закликали Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні.

Нагадаємо, що Національна страхова компанія Словаччини зазнала «масованої кібератаки». На думку премʼєр-міністра Роберта Фіцо, до неї причетна Україна. Фіцо заявив, що кібератака почалася опівдні і мала на меті спробу отримати «конфіденційну інформацію про діагнози».

«У разі успіху, це унеможливить надання медичної допомоги в Словаччині. Станом на зараз ми успішно відбиваємо атаку, але ми не можемо повністю оцінити, що станеться в найближчі хвилини і години», – додав він.

Премʼєр Словаччини назвав кібератаку «частиною хрестоматійного прикладу того, як ліквідуються непокірні уряди, які мають інший погляд на деякі речі», та заявив про відповідальність України за неї.