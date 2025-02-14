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Європа подорослішала? Ця Мюнхенська конференція безпеки запам’ятається надовго

Тема тижня
Наталія Лебідь
glavcom.ua
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Європа подорослішала? Ця Мюнхенська конференція безпеки запам’ятається надовго
Віцепрезидент США Венс бере участь у двосторонній зустрічі з генеральним секретарем НАТО Рютте в Мюнхені, 14 лютого 2025 року
фото: daycom.com

У Мюнхені заговорили про захист континенту від Росії. Шкода, що до усвідомлення цього знадобилося стільки часу

Повномасштабному вторгненню Росії в Україну виповнюється три роки. Але, здається, тільки зараз колективна Європа почала екстраполювати трагічну ситуацію, в якій перебуває Україна, на себе. Тобто на місці Україна може опинитися Польща, Балтія, Молдова – власне, будь-яка інша держава континенту.

Прозріння прийшло завдяки неочікуваному демаршу Дональда Трампа, який розсипався у компліментах російському правителю Путіну, перервав його міжнародну ізоляцію та запросив до Америки воєнного злочинця, ордер на арешт якого давно видано судом у Гаазі. І якщо до дзвінка Трампа Путіну Європа блукала у темряві абстрагування від «чужої» війни, то зараз полуда з очей спала. Європейський «Вій», якому підняли повіки, прозрів та зарепетував на сторінках провідних ЗМІ – про те, що це – капітуляція, що війну виграє Путін, а всі ілюзії щодо допомоги США розвіяно…

Дзвінок Трампа Путіну відбувся 12 лютого. А 14 лютого у Мюнхені розпочалася 61 міжнародна конференція з безпеки. Звісно, що всі оглядачі обіграли історичну паралель з Мюнхеном-1938, де доля Чехословаччини, яку кинули у пащу Гітлеру, вирішувалася без неї самої. Але все-таки нині ситуація є докорінно іншою. І Україна 2025-го – це точно не Чехословаччина 1938-го.

З нами солідаризувалася значна частина країн Європи – зокрема, «Веймарський трикутник» (Німеччина, Франція, Польща) висловився на підтримку України. А міністр оборони Великої Британії Джон Гілі підкреслив, що будь-які переговори без нашої держави неможливі. Проте чи будуть такими саме потужними дії, а не слова європейських лідерів? Особливо в ситуації, якщо американська допомога припиниться? Відповіді на це і шукатиме Мюнхенська безпекова конференція. Сьогодні минув її перший день, триватиме захід до 16 лютого.

З чим приїхала Україна

Напередодні конференції Чорнобильська АЕС зазнала атаки російських дронів. Один з них вдарив у саркофаг, і в цьому президент України Володимир Зеленський побачив певний символізм та «послання» від Путіна: ось так, мовляв, останній «прагне» миру…

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На весь екран
Пошкодження укриття Чорнобильської АЕС, яке росіяни «присвятили» відкриттю у глобальної безпекової конференції
фото з відкритих джерел

Українська делегація зайняла весь четвертий поверх в будівлі, де відбувається конференція. Там – постійний «броунівський рух»: одні закордонні візитери змінювали інших, наші представники вибігали кудись на зустрічі...  Протокол постійно змінювався, чергові зустрічі «злітали» і іноді навіть виникали проблеми з бронюванням місць для робочих обідів та вечер.

На пресконференції перед початком конференції Зеленський чітко зазначив, що не планує жодних зустрічей з росіянами, доки не відбудуться його контакти з іншими лідерами. «Коли ми говоримо про порядок зустрічей, то спочатку – Америка, потім – Європа, а потім – росіяни», – зазначив президент.

Таким чином те, що напередодні анонсував Трамп – зустріч високопосадовців Росії, України та США – на конференції точно не відбудеться. І навіть не тому, що росіян, власне, ніхто не чекає у Мюнхені (вони не беруть участь у конференції, починаючи з 2022 року). А тому, що такою є позиція України: зараз – жодних перемовин з Москвою.

Володимир Зеленський провів пресконференцію перед початком Мюнхенської безпекової конференції
Володимир Зеленський провів пресконференцію перед початком Мюнхенської безпекової конференції
скриншот відео

Відтак план Трампа звести на одному майданчику українців та росіян доведеться коригувати. Хоча, як додав Зеленський, малоймовірно, аби у його американського колеги був якийсь конкретний план. Чіткий, продуманий та деталізований. А дарма – бо Україна готова просто зараз дискутувати з Америкою щодо будь-яких контурів безпеки. «Ми готові говорити про все – від контингенту до гарантій безпеки, до НАТО... Або ми у НАТО, або НАТО у нас. Ми готові до будь-якої конструкції, щоб зупинити Путіна», – заявив Зеленський.

Але до НАТО нас не кличуть, з чим схоже офіційний Київ вже змирився. Він пропонує альтернативу – розміщення в Україні миротворчого контингенту. «Якщо це дійсно серйозний контингент, то ми розуміємо, в якій кількості й де він повинен бути. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою, із союзниками, і якщо будуть відповіді від них будуть конкретні, то після цього ми будемо готові «говорити з рускіми», – сказав український президент.

Із собою глава держави привіз проєкт меморандуму щодо партнерства, який передали американській делегації. Він передбачає інвестиції в корисні копалини України в обмін на подальшу допомогу. Як з’ясується згодом, через цей меморандум зустріч Зеленського з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом відтермінується – американцям знадобиться час, щоб вивчити цей документ. Журналіст The Washington Post Джош Рогін повідомив, що, за інформацією з кулуарів, делегація Конгресу США запропонувала Зеленському передати Штатам права на 50% майбутніх запасів корисних копалин в Україні. Але отримала ввічливу відмову.

Президент України також розсекретив розвіддані, які стосуються намірів Путіна посилити Білорусь. Цього року РФ готує 15 дивізій, тобто 100-150 тисяч осіб – для тренування та подальшого розміщення на території Білорусі. Зеленський натякнув європейським партнерам, що ціллю для цієї армади може бути не тільки Україна…  «Це велике угрупування. Я не впевнений, що воно піде у наступ на Україну. Але може бути, що воно піде як до України, так і до Польщі чи країн Балтії. Ми не зможемо зупинити цього божевільного, просто попросивши його про це», – наголосив Зеленський.

Мюнхенську безпекову конференцію (MSC) проводиться з 1963 року. Її призначення – протистояти не лише військовим, але й будь-яким іншим, приміром, екологічним, загрозам.

Конференція об'єднує лідерів держав, експертів, дипломатів і представників аналітичних центрів для розв’язання глобальних викликів. І хоча вона не ухвалює обов'язкових для виконання резолюцій, MSC неодноразово визнавали провідним форумом у галузі міжнародної безпеки.

З 2022 року Росія не бере участі у Мюнхенській конференції, хоча увага останньої якраз і прикута до розв’язаної нею війни. На 61-й конференції очікується, що учасники обговорять можливі шляхи встановлення миру, а також вплив нової адміністрації США на міжнародну політику.

З 2022 року головою MSC є німецький дипломат Крістоф Хойсхен. Цього року у заході візьмуть участь понад 60 глав держав та урядів, а також понад 100 міністрів.

На полях конференції

Поки Зеленський проводив пресконференцію, керівник його Офісу Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом. Ця зустріч важлива в тому числі й для розуміння реальної ваги «яструба» Келлога, котрого – як писали медіа, в тому числі, й закордонні, – Трамп може замістити «голубом миру» спецпредставником з питань Близького Сходу Стівом Віткоффом. Останній нещодавно їздив до Москви забирати американця Марка Фогеля, який три роки перебував у російській в'язниці за звинуваченням у зберіганні наркотиків.

Єрмак залишив Келлогу правильне послання, зазначивши, що «росіяни поважають лише силу і зневажають тих, хто її не застосовує. Будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть». І Келлог, як стверджує ТГ-канал Єрмака, із цим погодився. Принаймні, співрозмовники обговорили продовження підтримки України та ймовірний візит Келлога до Києва. Такий приїзд анонсується давно, проте він досі так і не був здійснений. Тепер же в кулуарах конференції прозвучала нова ймовірна дата – 20 лютого.

Кіт Келлог та Андрій Єрмак
Кіт Келлог та Андрій Єрмак
фото: t.me/ermaka2022

Можливо, ця затримка пов’язана з тим, що Трамп несподівано ввів на російсько-український трек свого приятеля та партнера по гольфу Стіва Віткоффа. Видання The New York Times повідомило, що саме Віткофф має створити канал переговорів з росіянами. Віткофф та Келлог негласно поділять між собою обов’язки, які за первісним задумом мали були покладені на одного Келлога: тепер йому «дістануться» Україна та Європа, тоді як Віткофф займатиметься контактами з Росією.

Було б перебільшенням сказати, що Келлог стоїть на проукраїнській позиції. Проте він точно не поспішає в обійми росіян. Як інформував Bloomberg, перед тим, як виходити на ті чи інші варіанти припинення війни, Келлог збирався ознайомитися з думками європейських лідерів. Причому зробити це він мав саме на Мюнхенській конференції. Його контакт із Єрмаком є позитивним сигналом: принаймні, тепер зрозуміло, що Келлог точно залишається у переговорній команді Трампа.  

Ще одна знакова зустріч у Мюнхені була проведена Володимиром Зеленським з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської ради Антоніу Коштою.

З добрих новин: і фон дер Ляєн, і Кошта запевнили президента України у подальшій стабільній підтримці нашої держави для досягнення справедливого, всеосяжного та тривалого миру. Вони ж висловили готовність забезпечити Україні сильну позицію перед будь-якими майбутніми переговорами, а також міцні гарантії безпеки.

Також позитивно, що обидва єврочиновники наголосили на необхідності для європейців збільшити свої витрати на оборону, посилити оборонні можливості та допомогти зміцнити українські Збройні сили.

І ще, напевно, найважливіше – було заявлено, що фон дер Ляєн і Кошта готові активізувати роботу з прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу.

Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта
Володимир Зеленський, Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта
фото: X@vonderleyen

Але є одне значне «але». Спікери уникнули конкретики щодо того, як саме вони сприятимуть зміцненню наших Збройних сил і, головне, – які гарантії безпеки зможуть нам надати. А саме цієї конкретики Київ вимагає на всіх майданчиках. Утім, очільниця Єврокомісії сказала одну важливу річ, яка могла б претендувати на цитату дня.

«Те, що відгукується мені найбільше – це потреба, щоб Європа не тільки відверто говорила, а й відповідно діяла… Я вірю, що коли мова заходить про європейську безпеку, Європа повинна робити більше», – сказала Урсула фон дер Ляєн.

Америка проти Європи, але за Україну?

Утім, «хедлайнером» першого дня Мюнхенської конференції все ж таки став віцепрезидент США Джей Ді Венс, виступ якого якраз і розтягли на цитати. Він обрушився з критикою на керівництво Європейського Союзу, та й загалом на Європу, яка, мовляв, тікає від власних виборців. Останнє прозвучало в контексті скасованих у Румунією результатів виборів.

Венса чомусь обурило право європейців на самовизначення: він додав, що Європа сповідує інші цінності – не ті, які є головними для США. «Загроза для Європи – не Росія, не Китай, а не будь-які інші зовнішні фактори. Мене хвилює безпека зсередини, відхід Європи від деяких її найважливіших цінностей, які поділяє США», – заявив він. Венс жорстко розкритикував європейців за утиски свободи слова та обурився, чому на конференцію не були запрошені ультраправі та ультраліві німецькі партії. При цьому віцепрезидент США показово відмовився зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, якого відверто вважає «кульгавою качкою».

Дональд Трамп та Джей Ді Венс
Дональд Трамп та Джей Ді Венс
фото: АР

Ще один меседж від Вашингтона був не новим і полягав у тому, що США очікують від Європи більших внесків на оборону. Америка гнівається, причому настільки, що Венс може оголосити про виведення американських військ з Європи. Про це попередив глава конференції Крістоф Хойзген, додавши, що цьогорічний Мюнхен «запам’ятається надовго».

За словами свідків, настрій у європейців після виступу-нотації закокеанського гостя був, м’яко кажучи, пригнічений. А українській делегації навряд чи додав оптимізму той факт, що у американського віцепрезидента знайшовся час перейнятися станом демократії в Румунії, але він жодним словом не обмовився про Україну.  

Водночас багатообцяючою для нас стала заява Венса в інтерв'ю The Wall Street Journal, яке передувало конференції. Він пообіцяв, що США вдарять по Москві санкціями та, можливо, військовими діями, якщо Путін не погодиться на мирну угоду з Україною, яка гарантує довгострокову незалежність Києва. «Є економічні інструменти впливу, а є, звичайно, військові інструменти впливу», – попередив Венс. І додав: «Ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність».

Та зрештою у перший день роботи конференції Венс оголосив лише про те, що адміністрація Трампа прагне прийти до «розумного врегулювання» у війні Росії проти України. Вона, мовляв, «дуже занепокоєна європейською безпекою» і бажала би, аби «Європа у найближчі роки активізувалася значним чином, аби забезпечити свій власний захист», – наголосив Венс.

А відтак пішов на зустріч із президентом Зеленським, який зажадав від США «реальних гарантій безпеки», які передуватимуть будь-яким перемовинам. Епіграфом до цієї зустрічі могли б стати слова сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який закликав надати Україні зброю. «Як це зробити (закінчити війну, – «Главком»)? Ви озброюєте цього хлопця (вказує на Зеленського) до зубів. Ви даєте йому цілу партію F-16, а не кілька F-16. Ви даєте йому Atacms, ви даєте йому танки. Тому що вони будуть битися», – зауважив сенатор.

Зустріч президента України із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом
Зустріч президента України із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом
фото: Офіс президента

Проте коли згодом Зеленський та Венс зробили підсумкові заяви, не відчувалося, що заклик Грема спрацював. Український лідер подякував США за підтримку, а Венс повторив слова Трампа про те, що війна має завершитися. Утім, як сказав Зеленський, це «наша перша зустріч, але не остання, бо я знаю, що нам є про що говорити більше, більше працювати та підготувати план, як зупинити Путіна і закінчити війну. Насправді ми цього дуже хочемо, але нам потрібно реальні гарантії безпеки й ми будемо продовжувати зустрічі й нашу роботу».

Видається, що захист Європи Білий дім бачить передусім суто європейським завданням. Як написала напередодні британська The Guardian, «Трамп кидає Україну, але інші вчинили б неправильно та необачно, якби наслідували його приклад».

У перший день конференції європейці перебували у шоці від заяв американських колег і очікують, що слідом за Україною Трамп виставить рахунки і їм. Тому вже починають лунати голоси на користь створення власної парасольки захисту замість постійної оглядки на нестабільні Штати. Шкода, що до усвідомлення цього Європі знадобився такий «прочухан». Почуття ж багатьох членів української делегації в Мюнхені можна описати як сумну зловтіху: європейці, нарешті, на своїй шкурі відчули те, про що Україна попереджала їх довгі три роки великої війни. І в цьому сенсі нинішню турбулентність та невизначеність у Вашингтоні Україна навіть може сприймати як позитив.

P.S.

Тим часом, поки у Мюнхені тривала конференція з безпеки, стало відомо про те, кого Путін призначив вести перемовини зі США з приводу завершення війни. За даними Bloomberg, йдеться про дипломата та зовнішньополітичного радника Кремля Юрія Ушакова та директора Служби зовнішньої розвідки США Сергія Наришкіна.

Обидва вони вже брали участь у стамбульських перемовинах про припинення вогню незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в 2022 році.До цього тандему був долучений також уродженець Києва фінансист Кирило Дмитрієв – він кілька років працював в Україні в інвестфонді Icon Private Equity українського мільйонера і зятя експрезидента Леоніда Кучми Віктора Пінчука. Саме Дмитрієв брав участь у звільнення американського вчителя Марка Фогеля з російської в'язниці.

З американської сторони у перемовинах братимуть участь держсекретар Марко Рубіо, директор ЦРУ Джон Реткліфф, радник з національної безпеки Майкл Волц і згадуваний вище Стів Віткофф.

Президент Зеленський згадував сьогодні у Мюнхені, що у 2019 році він вже намагався домовитися з Путіним про обмін полоненими, але обмін так і не відбувся. «Я сказав Трампу, що Путін – брехун», – зауважив Зеленський. 

Тож тепер український лідер говорити з російським візаві тільки після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Трампом та європейськими партнерами. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з американськими сенаторами.

Європейці президента України почули. А от чи почули американці – покаже подальший розвиток подій.

Наталія Лебідь, «Главком»

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