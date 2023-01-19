Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду

На форумі в Давосі мер Києва нарешті нагородив екс-прем'єра Великої Британїї званням Почесного громадянина міста Києва

Борис Джонсон нарешті отримав з рук Віталія Кличко відзнаку про присвоєоння звання Почесного громадянина міста Києва. Церемонія нагородження відбулася в Українському домі в Давосі, під час міжнародного форума.

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"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці – звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року", - повідомив очільник столиці у своєму офіційному телеграм-каналі.

Як відомо, Борис Джонсон неодноразово відвідував Київ навіть у найнебезпечніший період - він став одним з перших європейських політиків, які не злякалися приїхати до України під час активних бойових дій. Під час виконування обов'язків прем’єр-міністра Великої Британії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні.

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Нагадаємо, Джонсон був вимушений піти у відставку - про це він заявив 7 липня 2022 року. Серед причин називають "ковідний скандал", що спричинив падіння популярності прем'єра.

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні.