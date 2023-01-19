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Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду

Катерина Соколова
glavcom.ua
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва

На форумі в Давосі мер Києва нарешті нагородив екс-прем'єра Великої Британїї званням Почесного громадянина міста Києва

Борис Джонсон нарешті отримав з рук Віталія Кличко відзнаку про присвоєоння звання Почесного громадянина міста Києва. Церемонія нагородження відбулася в Українському домі в Давосі, під час міжнародного форума.

"Поспілкувався в Давосі з великим другом України Борисом Джонсоном. Мав нагоду вручити йому нагороду від української столиці – звання Почесного громадянина міста Києва. Рішення про його присвоєння Київрада схвалила наприкінці листопада минулого року", - повідомив очільник столиці у своєму офіційному телеграм-каналі. 

Як відомо, Борис Джонсон неодноразово відвідував Київ навіть у найнебезпечніший період - він став одним з перших європейських політиків, які не злякалися приїхати до України під час активних бойових дій.  Під час виконування обов'язків прем’єр-міністра Великої Британії Джонсон робив все можливе для допомоги Україні.

Нагадаємо, Джонсон був вимушений піти у відставку - про це він заявив 7 липня 2022 року. Серед причин називають "ковідний скандал", що спричинив падіння популярності прем'єра.  

Зазначимо, що нещодавно стало відомо про те, що Борис Джонсон випустить мемуари, де розповість про війну в Україні. 

Теги: Віталій Кличко Борис Джонсон форум в давосі

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