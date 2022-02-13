Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО

Путін заявив Байдену, що гіпотетичний вступ України до НАТО начебто загрожує найнебезпечнішими наслідками

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з американським колегою Джо Байденом обговорили можливий вступ України до НАТО. Про це повідомив помічник російського лідера Юрій Ушаков, пише «Російська газета».

Помічник президента Росії Юрій Ушаков розповів журналістам, що Путін нагадав своєму американському колезі про те, що в роки холодної війни СРСР та США були противниками, а у 1990-ті – друзями, але НАТО розширювалося і наблизилося до кордонів Росії.

«Адже саме тоді почалося практичне розширення сфери діяльності НАТО, саме тоді було прийнято нових членів, і альянс наблизився до кордонів Росії», – наголосив Ушаков.

Він також вказав на те, що гіпотетичний вступ України до НАТО начебто загрожує найнебезпечнішими наслідками. І один із таких наслідків начебто пряме військове протистояння між Росією та НАТО.

«Про це наш президент досить докладно говорив у ході сьогоднішньої бесіди», – заявив Ушаков.

Крім того, Путін поскаржився Макрону на Захід, який не хоче «підштовхнути» Україну до виконання Мінських домовленостей.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров сьогодні провели телефонну розмову. Вони, зокрема, обговорили Україну і «гарантії безпеки».

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