НАТО та Україна перемагають Путіна у гібридній війні

Вперше за 8 років провідні країни НАТО зайняли активну наступальну позицію проти загроз Путіна

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1. Начнет ли Россия широкомасштабную войну против Украины 16 февраля?

Нет. Российские войска вокруг Украины развернуты, но готовности к немедленным действиям против Украины у врага нет.

2. Почему Запад ежедневно делает заявления о неизбежной войне и нагнетает обстановку, значит ли это, что будет война?

Нет. США, Великобритания и их союзники своими заявлениями о неизбежной войне заставляют все европейские страны НАТО определиться со своей политической позицией. США своими действиями радикализируют обстановку в Европе, чтобы европейские страны создали единый фронт поддержки Украины, и таким образом, разломали сепаратные договоренности с Путиным о невмешательстве. Байден хочет обеспечить солидарность европейских стран в вопросе Украины. Теперь в гибридную войну в Украине по-настоящему включается НАТО.

3. Президент Зеленский ругает Запад за нагнетание обстановки и провоцирование паники среди инвесторов, выгодна ли нам на самом деле политика США и их союзников?

Да. На самом деле, впервые за 8 лет нашей войны ведущие страны НАТО заняли активную наступательную позицию против угроз Путина, впервые нам широким потоком пошла военная и финансовая помощь. Впервые у границ Украины НАТО развертывает группировку для вероятного противодействия российскому вторжению в Украину. Это огромная и бесценная помощь для народа Украины. А президент Зеленский либо утратил понимание, что происходит, либо пророссийские силы в его окружении – Ермак и Демченко, манипулируют президентом и пользуются его невежеством, чтобы не испортить свои контакты с Кремлем. Позиция НАТО заслуживает только глубокой благодарности, это исторический перелом в отношениях Украины с Западом.

4. Не подорвет ли нашу экономику такая паника и заявления о войне?

Нет. Нашу экономику и государство подрывает не война с Россией, которая идет 8 лет, и не очередные угрозы Путина, и уж тем более, не помощь НАТО, а некомпетентность власти и не умение пользоваться возможностями и огромной международной поддержкой, которую предоставляет этот кризис.

5. Может ли Россия начать нападение ударами авиации и ракет, а уже затем бросить в атаку наземные силы?

Да. Но Россия не атаковала с воздуха даже в 2014-м, потому что это приведет к большим жертвам, и более жесткой антироссийской реакции в мире. Удары с воздуха без наземного наступления усилят сопротивление и международную поддержку Украины. Здесь находятся журналисты всех мировых СМИ, и видео российского воздушного террора будет главной темой во всем мире. Европарламент принял резолюцию о полной блокаде российского энергетического импорта в Европу в случае большой войны. Такой блокады экономика РФ не выдержит.

6. Заинтересована ли Россия в нападении?

Да. Россия присоединила к себе Донбасс и Крым де-факто, и российской армии необходимо заставить украинские войска прекратить стрелять и отбросить от Донецка и Горловки. Мы создаем угрозу ликвидации «ДНР» в любой момент, и Россия не сможет там стабилизировать свою власть. Именно Донбасс является фронтом, где Россия заинтересована провести наземное наступление. Которое можно политически назвать действиями «ополченцев», а не регулярной армии.

7. Надо ли гражданам уезжать, эвакуироваться?

Нет. Надо занимать свое место в строю. Не надо всем брать в руки оружие – да его и нет на складах, каждый адекватный человек необходим на своем месте, в логистике, обеспечении, в тылу, на передовой. Надо понимать, что делать в условиях кризиса, войны, это нормально в современном мире. Этот кризис – не последний.

8. Закончится ли этот кризис этой зимой?

Нет. Эта война на годы, на долгие годы. Украина – слишком богатая и слишком важная геополитически страна, чтобы нас когда-либо наши соседи оставили в покое. Пока Путин у власти, и пока Украина остается слабым, плохо организованным государством, где правители пытаются умиротворять Путина, «смотреть в глаза», «просто прекратить стрелять», проваливать спецоперации собственных спецслужб против России, мы будем оставаться жертвой в глазах агрессора.

9. Можем ли мы выиграть в войне с Россией?

Да. Мы уже выигрываем в войне с Россией. Поддержка НАТО резко повышает нашу обороноспособность и создает многие новые возможности. Путин не смог выполнить свои цели – вернуть марионеточный режим Януковича, вернуть к власти пророссийские силы, заставить Украину прекратить сопротивление по модели Приднестровья. Мы добились беспрецедентных успехов в развитии своей независимости, и с каждым годом наши силы растут. Путин как и Гитлер и Сталин не вечен. Когда мы построим государство с компетентными лидерами, которые уделают внимание прежде всего вопросам безопасности и обороны, Россия с Путиным или без Путина осознает бесперспективность дальнейшей войны, и тогда либо они сами вернут Крым и Донбасс, либо мы сделаем это самостоятельно.

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