Пристайко: Україна та Британія працюють над пом’якшенням візового режиму



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Україна та Британія домовилися працювати над полегшенням візових умов

До України із Британії незабаром має прибути спеціальна комісія, яка вивчить роботу систему видачі біометричних паспортів

Велика Британія та Україна спільно шукають взаємні шляхи полегшення візового режиму.

Про це під час участі в заході Британсько-української спільноти розповів посол України в Об’єднаному Королівстві Вадим Пристайко.

«Між нами існує порозуміння й ми шукаємо кращі шляхи вирішення. На це знадобиться час, цей процес завжди був складним, однак ми рухаємося уперед», – сказав Пристайко.

За його словами, до України із Британії незабаром має прибути спеціальна комісія, яка вивчить роботу систему видачі біометричних паспортів та оцінить якість співпраці між державними відомствами.

«Сподіваюся, що врешті-решт співпраця між міністерствами внутрішніх справ та правоохоронними органами України та Британії дозволить полегшити візовий режим для українців», – зазначив посол.

Він додав, що наразі Україна просить Велику Британію запровадити окремі правила для різних категорій подавачів на візи, полегшивши для початку отримання дозволів на в’їзд журналістами, підприємцями, студентами тощо.

«Ми знайдемо певні напрямки, у яких буде легше досягти прогресу та доповісти народу», – зауважив дипломат.

Пристайко також закликав Британію ретельно дотримуватися чинних правил видачі віз українцям.

«Чого я хочу від Об’єднаного Королівства, так це дотримання правил, обмеження періоду очікування (на отримання візи - ред.), і того, аби у разі ухвалення рішення, що хтось може приїхати, він дійсно міг потрапити до країни», – підсумував він.

Нагадаємо, минулого тижня Україна та Британія домовилися працювати над полегшенням візових умов.

Також 8 жовтня прем’єр-міністр Британії Боріс Джонсон та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

7 жовтня міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах.

Джерело: Укрінформ