Витрати ФРН на оборону навіть в 2024 році будуть менше 1,5% ВВП



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Саме ФРН є головним об’єктом критики США щодо невідповідності економічного потенціалу і воєнних витрат серед країн НАТО

В 2019 році витрати на оборону в ФРН складають 1,2% ВВП

Аналіз Міністерства фінансів ФРН показав, що країна не зможе збільшити витрати на оборону навіть до 1,5% ВВП до 2024 року. Саме про цей показник раніше говорила очільниця німецького оборонного відомства Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє ресурс Defense News.

Причиною цьому є сповільнення темпів економічного росту. Хоча в 2014 році на Уельському саміті НАТО країни-члени зобов’язалися до 2024 року збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

В 2019 році ФРН витратить на оборону 1,2% ВВП або 43 млрд євро. Це на 4 млрд євро більше, ніж в 2018 році. Офіційний проект бюджету ФРН на 2020 рік із калькуляціями щодо витрат на збройні сили буде представлений в березні.

Саме ФРН є головним об’єктом критики США щодо невідповідності економічного потенціалу і воєнних витрат серед країн НАТО.