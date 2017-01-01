Витрати Латвії на оборону у 2018 році досягнуть 2% ВВП

У 2019-2020 роках Рига планує витрачати необхідні за стандартами НАТО кошти на оборону

У 2018 році витрати Латвії на оборону вперше складуть необхідні по стандартам НАТО 2% від ВВП. Про це повідомляє видання Jane’s 360. [READ_MORE] У наступному році Рига планує витратити на оборону додатково іще 151,2 млн. доларів і тим самим вони складатимуть загалом 576,34 млн. доларів. Відповідно до бюджетного плану на наступні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військові Латвії

У 2019-2020 роках Рига планує витрачати необхідні за стандартами НАТО кошти на оборону

У 2018 році витрати Латвії на оборону вперше складуть необхідні по стандартам НАТО 2% від ВВП. Про це повідомляє видання Jane’s 360.

У наступному році Рига планує витратити на оборону додатково іще 151,2 млн. доларів і тим самим вони складатимуть загалом 576,34 млн. доларів.

Відповідно до бюджетного плану на наступні три роки передбачається, що в 2019 році витрати Латвії на оборону складуть 600,55 млн. доларів, в 2020 році 634,11 млн. доларів.

Тим самим дана країна Балтії буде і далі підтримувати витрати на оборону не менше позначки 2% від ВВП.