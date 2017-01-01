  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Витрати Латвії на оборону у 2018 році досягнуть 2% ВВП

    У 2019-2020 роках Рига планує витрачати необхідні за стандартами НАТО кошти на оборону
    У 2018 році витрати Латвії на оборону вперше складуть необхідні по стандартам НАТО 2% від ВВП. Про це повідомляє видання Jane’s 360. [READ_MORE] У наступному році Рига планує витратити на оборону додатково іще 151,2 млн. доларів і тим самим вони складатимуть загалом 576,34 млн. доларів. Відповідно до бюджетного плану на наступні
    • Вчора, 20:33
    • Розсилка
    Військові Латвії
    Військові Латвії

    У 2019-2020 роках Рига планує витрачати необхідні за стандартами НАТО кошти на оборону

    У 2018 році витрати Латвії на оборону вперше складуть необхідні по стандартам НАТО 2% від ВВП. Про це повідомляє видання Jane’s 360.

    Читайте також

    У наступному році Рига планує витратити на оборону додатково іще 151,2 млн. доларів і тим самим вони складатимуть загалом 576,34 млн. доларів.

    Відповідно до бюджетного плану на наступні три роки передбачається, що в 2019 році витрати Латвії на оборону складуть 600,55 млн. доларів, в 2020 році 634,11 млн. доларів.

    Тим самим дана країна Балтії буде і далі підтримувати витрати на оборону не менше позначки 2% від ВВП. 

    Читайте також
    НАТО зброя оборонна реформа ВВП Латвія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ