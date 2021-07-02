Вітренко подав позов до НАЗК. Суд думає, чи відкривати справу

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко просить Окружний адміністративний суд міста Києва зупинити дію припису НАЗК до наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд з вимогою припинити з ним контракт. Про це 2 липня повідомляє пресслужба суду.

«Сьогодні до Окружного адміністративного суду міста Києва від Юрія Вітренка надійшли адміністративний позов та заява про його забезпечення. Відповідачем зазначене Національне агентство з питань запобігання корупції, третіми особами – Кабінет Міністрів та АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у заяві про забезпечення позову Вітренко просить ОАСК зупинити дію припису НАЗК від 1 липня 2021 року, визнати його протиправним і скасувати.

Наразі суд вирішує питання наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі.

Напередодні стало відомо, що глава «Нафтогазу» піде до суду через новий припис НАЗК.

Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань запобігання корупції направило припис голові наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Клер Споттісвуд з вимогою припинити контракт з головою правління компанії Юрієм Вітренком.

До цього 14 червня НАЗК унаслідок моніторингу додержання законодавства про запобігання конфлікту інтересів виявило порушення в діяльності колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, який наразі обіймає посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». У зв’язку з цим НАЗК внесло припис Кабміну.

В антикорупційному відомстві додали, що для того, щоби виконати закон та припинити незаконний контракт із головою НАК «Нафтогаз України» загалом не потрібно жодних приписів. Однак, коли закон не виконується, то НАЗК зобов’язане реагувати на такі порушення.