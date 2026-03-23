Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера

Антон Федорців
Кирило Нестеренко (праворуч) завершив роботу з «жовто-чорними»
фото: ФК «Олександрія»

Керівництво клубу не пробачило молодому фахівцю невдалі результати команди

Кирило Нестеренко покинув посаду головного тренера «Олександрії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. Разом із 34-річним фахівцем Кіровоградщину покине і його тренерський штаб. Зокрема, без роботи залишилися асистента Нестеренка Євгеній Калиниченко, Максим Білий та Вадим Мілько, тренер із фізпідготовки Євгеній Ткачук і тренер воротарів Роман Гаврилов.

«ФК «Олександрія» дякує Кирилу Нестеренку та його асистентам за сумлінну працю, відданість справі та людські якості. Ми бажаємо Кирилу Олександровичу успіхів у майбутніх проєктах, невичерпної енергії та нових перемог на тренерському шляху», – йдеться в заяві клубу.

Молодий тренер очолив «Олександрію» перед стартом сезону. Під його керівництвом «жовто-чорні» провели 24 поєдинки в усіх турнірах, у яких здобули лише дві перемоги. Підопічні Нестеренка швидко вилетіли з Ліги конференцій та Кубка України, а також зі старту кампанії ведуть боротьбу за виживання.

Наразі «Олександрія» іде передостанньою в українській Прем'єр-лізі. В активі віцечемпіона минулого сезону лише 11 очок за 21 тур. Серія поразок «жовто-чорних» налічує п'ять матчів поспіль.

