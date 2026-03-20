Збірна України отримала нову виїзну форму з культовим логотипом

Національна команда незабаром виступатиме в новому комплекті

Українська асоціація футболу презентувала нове екіпірування збірної України від adidas. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

Новий дизайн комплекту натхненний українською геральдикою. Зокрема, еволюцією національного герба – від тризуба часів князя Володимира до сучасного варіанту. Окрім того, на форму після понад трьох десятиліть паузи повертається adidas Originals Trefoil – легендарний «трилисник» німецького виробника.

Футболка отримала насичений синій колір із геометричним візерунком на грудях і плечах. Новий комплект adidas створив у рамках міжнародного футбольного сезону. Форма «синьо-жовтих» – частина глобального запуску виїзних комплектів німецького виробника.

«Змагаючись за право взяти участь у фінальній частині чемпіонату світу 2026 року, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадують, хто ми є», – заявив президент УАФ Андрій Шевченко.

Виїзний комплект збірної України від adidas фото: УАФ

Склад збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Виклик до національної команди отримали 15 представників української Прем'єр-ліги та 11 легіонерів. Найбільше представництво мають «Динамо» (шість футболістів), а донецький «Шахтар» і «Полісся» делегували до збірної по чотири виконавці.

Перелік викликаних до збірної України футболістів:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка»), Дмитро Різник («Шахтар»), Руслан Нещерет («Динамо»),

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен»), Олександр Сваток («Остін»), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар»), Едуард Сарапій («Полісся»), Віталій Миколенко («Евертон»), Олександр Тимчик («Динамо»), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва – «Полісся»),

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд»), Іван Калюжний («Металіст 1925»), Олег Очеретько («Шахтар»), Георгій Судаков («Бенфіка»), Руслан Маліновський («Дженоа»), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі – «Динамо»), Олексій Гуцуляк («Полісся»), Віктор Циганков («Жирона»), Олександр Зубков («Трабзонспор»),

Нападники: Владислав Ванат («Жирона»), Роман Яремчук («Ліон»), Матвій Пономаренко («Динамо»).

Ще дев'ять гравців потрапили до резервного списку «синьо-жовтих». Левова частка з них – представники «Полісся». Підстрахувати основних готові голкіпер Євген Волинець, оборонець Сергій Чоботенко, півзахисник Олександр Назаренко, форвард Ігор Краснопір. Також у переліку запасних Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва – «Динамо»), Єгор Назарина («Шахтар»), Олексій Сич («Карпати»).

Календар збірної України на плейоф кваліфікації до ЧС-2026

Півфінал мінітурніру запланований на 26 березня. Національна команда України в іспанській Валенсії прийме збірну Швеції. Переможець протистояння вийде у фінал.

Там 31 березня суперником буде сильніший у поєдинку збірних Польщі та Албанії. Переможець мінітурніру чотирьох команд поїде на Мундіаль до США, Канади та Мексики.

Нагадаємо, збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Раніше відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.