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    Події в Україні

    Війна на Донбасі. Окупанти п’ять разів порушили режим «тиші»

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    <p>За поточну добу втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих&nbsp;обстрілів&nbsp;немає</p> - Війна на Донбасі. Окупанти п’ять разів порушили режим «тиші»

    За поточну добу втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає

    Російські окупанти гатили з мінометів та РПГ

    4 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

    «На початку доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

    На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.

    Зазначається також, що неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

    У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських захисників окупанти припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

    За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

    На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «Тиша» дотримувався.

    Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації сьогодні, на світанку 3 липня, обстріляли населений пункт Зайцеве, у результаті загинула місцева жителька.

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