Війна на Донбасі. Окупанти п’ять разів порушили режим «тиші»



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За поточну добу втрат у лавах ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів немає

Російські окупанти гатили з мінометів та РПГ

4 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

«На початку доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських захисників окупанти припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим «Тиша» дотримувався.

Нагадаємо, збройні формування Російської Федерації сьогодні, на світанку 3 липня, обстріляли населений пункт Зайцеве, у результаті загинула місцева жителька.

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