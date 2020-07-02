Окупанти поранили українського військового біля Невельського



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Військового евакуювали до госпіталю

Ворог відкрив вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях

Російські бойовики на Донбасі в черговий раз порушили режим припинення вогню і обстріляли українські позиції. В результаті обстрілу ворожих отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил

Окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Невельське, де і був поранений військовий. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до медзакладу.

«Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділу Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ повідомив, що поблизу кордону з Україною РФ створила три міжвидових угруповання, здатних проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території нашої держави. Генерал вказав на те, що РФ продовжує нарощувати угруповання військ біля державного кордону України.

Раніше у МЗС України заявили, що українці повинні бути ментально готовими до повномасштабного наступу Росії.

Як повідомляла розвідка, у російських навчаннях «Кавказ-2020» візьме участь понад 100 тисяч військових.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що нападом на Україну Росія розв’язала глобальну війну проти Заходу. Росія не йде на пряму конфронтацію, але почала війну в самому серці Європи і веде агресивну політику проти інших пострадянських країн, зокрема проти Балтійських, які входять в НАТО.

Раніше генерал США допустив, що Росія у вересні може захопити «дамбу на Херсонщині». Російська Федерація у вересні проведе військові навчання «Кавказ-2020», під час яких цілком ймовірний сценарій, коли Кремль може оголосити гуманітарну катастрофу в Криму через брак води і захопити «дамбу на Херсонщині».







