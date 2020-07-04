Доба на Донбасі: один військовий поранений

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Бойовики на Донбасі обстріляли прифронтові села

Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й обстріляли прифронтові населені пункти

Минулої доби формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 120-го та 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Минулої доби окупанти цілили не лише у бік наших позицій, але й обстріляли прифронтові населені пункти, де продовжують проживати цивільні особи. На жаль, внаслідок підступних дій загарбників є жертва серед мирного населення.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Новотошківського ворог застосував озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення. На цій ділянці фронту, окрім 120-х мінометів та гранатометів, агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру, випустивши по наших оборонцях 40 снарядів. На підступах до населених пунктів Південне, Залізне, Шуми, Оріхове та Хутір Вільний, окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру. Також зафіксовано обстріли з гранатометів різних систем і стрілецького озброєння поблизу Попасної, Хутору Вільний, Оріхового і Катеринівки.

«Крім того, збройні формування Російської Федерації на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження», — повідомили у штабі.

«Було гаряче і біля Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут противник використав 120-ти та 82-ох мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Під час обстрілу міста одна із мін зруйнувала дачний будинок, а від пожежі, яка виникла, загорілася ще й сусідська будівля», — додається у повідомленні.

Факти ворожої збройної активності також зафіксовано неподалік населених пунктів Водяне, Кам’янка, Старогнатівка та Піски, де окупанти вели вогонь по оборонних рубежах українських захисників з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

«За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу та надано необхідну допомогу лікарів», — повідомили військовослужбовці.

«Для придушення вогневих засобів загарбників наші воїни оперативно застосували штатне озброєння. Відповідь була адекватною — після чого ворог припинив свою активність», — йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби збройні формування РФ один раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля населеного пункту Катеринівка, агресор застосував по позиціях українських захисників гранатомети різних систем.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою, резюмували у штабі.