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    Бойовики гатили з мінометів біля Новотошківського та Шумів

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    Бойовики гатили з мінометів біля Новотошківського та Шумів

    Втрат серед українських військових немає

    Російські окупаційні війська з початку нинішньої доби чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема двічі - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

    За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Мар’їнки з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, а неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.

    Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ по українських позиціях біля Новотошківського бойовики випустили 10 мін із міномета калібру 120 мм. Біля населеного пункту Шуми окупанти вели вогонь з 82-мм міномета, ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

    «Сьогодні, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», - поінформували у пресцентрі.

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