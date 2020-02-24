Бойовики гатили з мінометів біля Новотошківського та Шумів
Втрат серед українських військових немає
Російські окупаційні війська з початку нинішньої доби чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема двічі - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє пресцентр ООС.
«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.
За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Мар’їнки з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, а неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.
«Сьогодні, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає», - поінформували у пресцентрі.