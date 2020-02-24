Бойовики гатили з мінометів біля Новотошківського та Шумів



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Втрат серед українських військових немає

Російські окупаційні війська з початку нинішньої доби чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил, зокрема двічі - із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

За інформацією пресцентру, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Мар’їнки з ручного протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї, а неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї.