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    Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії

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    Завтра Радбез ООН вдруге обговорить наступ Туреччини в Сирії

    Наступ Туреччини і виведення військ США з регіону викликали жорстку міжнародну критику

    Рада Безпеки ООН збереться в середу для обговорення останніх подій в Сирії, на півночі якої Туреччина проводить військову операцію

    Про це повідомляє CNBC.

    П'ять європейських членів Радбезу ООН, Велика Британія, Франція, Німеччина, Бельгія і Польща, просили провести закрите обговорення. Вони висловили сильне занепокоєння ситуацією.

    Це буде друге засідання Ради з того часу, як Туреччина почала військове вторгнення у північну Сирію.

    Туреччина каже, що її операція на півночі Сирії спрямована на нейтралізацію курдського ополчення YPG, яке вона вважає терористичним і таким, що загрожує її безпеці.

    Наступ Туреччини і виведення військ США з регіону викликали жорстку міжнародну критику, оскільки сирійські курди були головними союзниками Заходу в боротьбі проти ІДІЛ в Сирії.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

    Метою операції, що отримала назву «Джерело світу», є ліквідація терористичної загрози біля кордонів Туреччини і створення зони безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    У рамках операції «Джерело миру» турецькі війська взяли контроль над сирійським містом Расулайн на сході від річки Євфрат.

    Як повідомлялося, тисячі людей вийшли на вулиці міст у кількох європейських країнах, щоб висловити свій протест проти наступу турецьких військ у північносхідній частині Сирії.

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