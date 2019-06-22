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    Війна не повинна стати звичною для наступних поколінь - Зеленський

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    <span>Зеленський підкреслив, що українці мають пам&rsquo;ятати &laquo;ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну&raquo;</span> - Війна не повинна стати звичною для наступних поколінь - Зеленський
    Зеленський підкреслив, що українці мають пам’ятати «ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну»

    «Війна приносить лише кров, горе й страждання», - зазначив президент Володимир Зеленський

    У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні 22 червня президент Володимир Зеленський заявив, що сучасники мають пам’ятати подвиг тих, хто захищав нашу країну, й докласти зусиль, аби війна не стала звичною для наступних поколінь.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Як відомо, вранці 22 червня 1941 року відбулося бомбардування Києва. «Друга світова, що увірвалася в наш дім, відтоді охопила всю територію України. Торкнулася кожної сім’ї, кожної людської долі», - зауважив Зеленський.

    Президент підкреслив, що українці мають пам’ятати «ті страшні роки, подвиг тих, хто захищав нашу країну».

    «Війна приносить лише кров, горе й страждання. Маємо робити все, щоб вона не стала для наступних поколінь звичним явищем життя», – підкреслив Зеленський.

    Як відомо, 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

    П’ятий президент України Петро Порошенко в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни заявив, що священний обов’язок українців перед Героями усіх поколінь змусити ворога піти з нашої землі.

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