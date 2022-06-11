Окупанти збирають тіла загиблих маріупольців разом із бетоном

Під завалами будинків у Маріуполі загинули щонайменше 22 тис. осіб

Через десятки тисяч вбитих російськими окупантами мешканців Маріуполя у місті виникла гуманітарна криза та епідемічна катастрофа, дощі почали вимивати масові поховання.

Якщо раніше окупанти прибирали тіла загиблих, то зараз їх збирають разом з бетоном та руїнами. Про це повідомив сайту «24 каналу» мер Маріуполя Вадим Бойченко.

На екологічну ситуацію впливає і той фактор, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в місті не працює каналізація. Також окупанти не вивозять сміття. Бойченко повідомив, що 50% інфраструктури міста є зруйнованою, а озвучена цифра вбитих – 22 тисячі є досить обережною.

«Тобто, вони (російські війська. – Ред.) перетворили це в попіл, спалили наші багатоповерхові будинки, і в кожній будівлі так чи інакше ховалися люди від цього лиха та війни. У кожній будівлі було 50 та більше людей. Вони (росіяни. – Ред.) самі свідчать про ці злочини, які створили в Маріуполі», – сказав він.

За словами очільника міста, щодня з-під завалів вилучають від 70 до 200 тіл. У Маріуполі зруйновано 1356 будинків. І якщо перемножити навіть на найменшу цифру, то число вражає.

«Тобто, 22 тисячі (загиблих. – Ред.) – це досить обережна та оптимістична цифра. І коли сталося це лихо, і місто взяли в кільце, то важка артилерія, авіація і кораблі працювали по місту майже два місяці. Вогонь не стихав», – додав він.

Мешканців, які були вбиті, ховали у парках, скверах та на подвір'ях. Їхні тіла ніхто так і не забрав. І коли почалися дощі – все почало вимиватися та рухатися в бік річки та моря.

Бойченко додав, що жителі блокадного міста не мають води. Набирають її з колодязів та криниць. А там вона отруйна.

«Все це перетворилося на велике лихо, яке має назву «епідемічна катастрофа». І вона має вже певні спалахи хвороби. Чому я так кажу? Бо вони зачинили місто і нікого не випускають з нього. Вони вже підготували лікарні до цього і люди про це нас сьогодні інформують», – сказав мер.

За його словами, «сьогодні в місті, на жаль, є запах смерті, окупанти також це розуміють, і бояться цього, тому зачинили місто».

Як повідомлялося, рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.