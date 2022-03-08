У боях за Київ загинули студенти Олександр Кінша та Іван Гушан

У боях за Київ загинули два студенти педагогічного університету

Під час боїв під Києвом загинуло двоє студентів. Олександр Кінша та Іван Гушан навчалися на третьому курсі. Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Центральноукраїнського державого педагогічного університету ім. В. Винниченка.

«Болюча звістка надійшла до нас із боїв за Київ. У запеклій боротьбі за Свободу України, за свій народ загинули студенти 3 курсу факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка - Олександр Кінша та Іван Гушан», – йдеться у повідомленні навчального закладу.

Обидва хлопці родом з села В'юнки Новоукраїнського району. Раніше були учасниками АТО.

За інформацією «Суспільного», Олександру Кіншу було лише 23 роки. У воїна залишились матір, дружина та донька. Останні роки він жив у Кропивницькому. Його поховали на Рівнянському кладовищі Кропивницького.

Іван Гунша загинув у віці 24 роки. Без батька залишились двоє маленьких дітей 2018 та 2021 року народження. Його поховали у селі В'юнки.

Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

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