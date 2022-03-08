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    Під час боїв під Києвом загинуло двоє студентів

    У боях за Київ загинули студенти Олександр Кінша та Іван Гушан - Під час боїв під Києвом загинуло двоє студентів
    У боях за Київ загинули студенти Олександр Кінша та Іван Гушан

    У боях за Київ загинули два студенти педагогічного університету

    Під час боїв під Києвом загинуло двоє студентів. Олександр Кінша та Іван Гушан навчалися на третьому курсі. Про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Центральноукраїнського державого педагогічного університету ім. В. Винниченка.

    «Болюча звістка надійшла до нас із боїв за Київ. У запеклій боротьбі за Свободу України, за свій народ загинули студенти 3 курсу факультету фізичного виховання Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка - Олександр Кінша та Іван Гушан», – йдеться у повідомленні навчального закладу.

    Обидва хлопці родом з села В'юнки Новоукраїнського району. Раніше були учасниками АТО.

    За інформацією «Суспільного», Олександру Кіншу було лише 23 роки. У воїна залишились матір, дружина та донька. Останні роки він жив у Кропивницькому. Його поховали на Рівнянському кладовищі Кропивницького.

    Іван Гунша загинув у віці 24 роки. Без батька залишились двоє маленьких дітей 2018 та 2021 року народження. Його поховали у селі В'юнки.

    Як повідомлялося, російські загарбники штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах. Ситуація складна, зокрема, у місті Ірпінь, що під Києвом. Ірпінь вже понад три доби залишається позбавленим світла, води та тепла.

    Нагадаємо, Китай готовий виступити посередником між Україною та Росією.

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    Теги: АТО Київ війна студенти Ірпінь
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    Під час боїв під Києвом загинуло двоє студентів