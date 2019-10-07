Війна у Сирії: США відмовилися брати участь у військовій операції Туреччини



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Туреччина стягує війська на кордон із Сирією

Туреччина тепер буде нести відповідальність за всіх бойовиків ІДІЛ

США не будуть підтримувати або брати участь в турецької військової операції на півночі Сирії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

У заяві йдеться, що Туреччина тепер буде нести відповідальність за всіх бойовиків ІДІЛ в районі, зайнятому армією США за останні два роки після розгрому територіального «халіфату».

«Туреччина скоро почне просуватися вперед у своїй давно запланованій операції на півночі Сирії. Збройні сили США не будуть підтримувати або брати участь в операції», - йдеться в повідомленні.

Напередодні Трамп і Ердоган обговорили створення зони безпеки в Сирії.

Нагадаємо, Туреччина стягує війська до сирійського кордону.

5 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердога заяивив, що у найближчі два дні Туреччина почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється підтримуваними США курдами, яких Анкара вважає терористами.

Глава Пентагону вже відреагував на плани Ердогана почати операцію в Сирії.

Раніше Ердоган заявляв, що до кінця вересня повинна бути встановлена 30-кілометрова зона безпеки, попередивши, що, якщо вона не буде збережена, Туреччину «змусять» вжити військові дії для своєї безпеки.

Туреччина звинуватила США в тому, що вони занадто повільно створюють зону, на тлі розбіжностей між двома партнерами по НАТО щодо того, як далеко вони повинні зайти в Сирію і хто повинен її контролювати.