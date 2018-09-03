Військова прокуратура визнала: впливовий прокурор роками приховував кримську нерухомість (Документ) документ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нацполіція розслідує кримінальне справу стосовно силовика за фактами декларування недостовірної інформації

Прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Павла Лемешева, який підозрюється у приховуванні низки нерухомості в окупованому Криму, з 7 серпня виключено зі списків особового складу військової прокуратури Центрального регіону.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону, реагуючи на публікацію «Главкома».

Наразі Лемешев направлений у розпорядження Міноборони для проходження військової служби. Це підтверджує лист-погодження Міністерства оборони від 3 серпня №220/4550, який цитується в офіційному наказі про звільнення військового прокурора.

Копія наказу оприлюднена на сайті військової прокуратури Центрального регіону

Водночас військова прокуратура Центрального регіону визнала, що ані НАЗК, ані Нацполіція не повідомили військову прокуратуру про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо Лемешева.

Також прес-служба назвала своє повідомлення про Лемешева «спростуванням», так і не спростувавши факти викладені досудовим розслідуванням.

Як повідомляв «Главком», головне слідче управління Національної поліції України отримало тимчасовий доступ до документів колишнього прокурора військової прокуратури Вінницького гарнізону Павла Лемешева з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у Національному агентстві з питань запобігання корупції.

У клопотанні слідчого Нацполіції сказано, що прокурор Лемешев відобразив недостовірні відомості в електронних деклараціях за 2015-2016 роки. Зокрема, в е-декларації за 2015 рік він не вказав інформацію про квартиру загальною площею 28,8 кв. м та про квартиру загальною площею 42 кв. м, які є його власності і розташовані у Севастополі.

Крім цього, прокурор приховав дані про квартири загальною площею 139,4 кв. м в Алушті (Крим) та 44,9 кв. м у Вінниці, якими володіє його батько Олег Лемешев. Також в електронну декларацію за 2015 рік занесено недостовірні відомості щодо доходів батька військовог опрокурора на загальну суму 156,3 тис. грн.

Аналогічну інформацію деларант Павло Лемешев приховав в е-декларації за 2016 рік.

Натомість в електронній декларації за 2017 рік Лемешев показав наявність у нього квартири площею 28,8 кв. м у Севастополі, власність якої була оформлена ще у липні 2012 року.