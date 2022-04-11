Російські війська випустили по Україні майже 2 тисячі ракет

Окупанти випустили незліченну кількість авіабомб, артилерійсьих снарядів і мін на українців

Російські війська витратили на удари по Україні вже під 2 тисячі ракет. Крім того, була випущена незліченна кількість авіабомб, артилерійські снаряди, міни. Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

«Вони (окупанти, – ред.) витратили на удари по Україні вже під дві тисячі ракет, незліченну кількість авіабомб і артилерійських снарядів, мін – а ми нібито винуваті. Вони катували та вбивали на нашій землі – а ми винуваті. Вони депортували сотні тисяч українців, українок, наших дітей – а все одно ми нібито винуваті», – заявив Зеленський.

«Коли боягузство наростає, воно перетворюється на катастрофу. Коли людям не вистачає сміливості, щоб визнати свої помилки, вибачитися, адаптуватися до реальності, навчитися, вони перетворюються на монстрів. А коли світ це ігнорує, монстри вирішують, ніби це світ повинен адаптуватися під них. Україна все це зупинить», – сказав він.

Станом на ранок 10 квітня російські окупанти продовжують свою агресію та намагаються прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Також окупанти здійснюють спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів на Миколаївському напрямку.

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