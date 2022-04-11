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    Події в Україні

    Президент відзначив державними нагородами 18 захисників України

    Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України - Президент відзначив державними нагородами 18 захисників України
    Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України
    фото: Офіс президента

    Серед них – десятеро поліцейських

    Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 18 захисників України. Про це Зеленський повідомив у своєму вечірньому зверенні до українців.

    «Кілька хвилин тому, готуючись до запису цього звернення, я підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв. 18 захисників України. Пʼятеро військовослужбовців Збройних Сил України, троє звʼязківців Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, десять поліцейських», – сказав президент.

    Окрім цього, Володимир Зеленський подякував за роботу українським медійникам та медійницям.

    «Вдячний усім, хто забезпечує нам перемогу в інформаційному протистоянні. Усім журналістам, усім журналісткам, редакторам, редакторкам, інформаційному марафону «Єдині новини», усім нашим сайтам, усім медійникам, які не дають російській пропаганді перемогти», – зазначив президент.

    Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно.

    Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

    Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

    Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
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    Президент відзначив державними нагородами 18 захисників України