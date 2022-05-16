Прем'єр Естонії закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну

Каллас переконана, що завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги

Каллас зазначила, що в телефонних розмовах з російським президентом немає ніякого сенсу

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати дзвонити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це пише Euractiv.

Каллас вважає, що в телефонних розмовах з російським президентом немає ніякого сенсу.

«Якщо всі постійно телефонують йому, він не отримує повідомлення про те, що ізольований. Так що, якщо ми хочемо передати повідомлення «ви ізольовані», не дзвоніть йому – в цьому немає сенсу», – запропонувала прем'єр.

Каллас переконана, що завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.

«Але що ми з цього отримуємо? Я не бачу ніяких результатів, тому що після всіх цих переговорів трапилася Буча, трапився Ірпінь – ніяких ознак деескалації ми не бачимо», – додала вона.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 3 травня вперше за більш ніж місяць провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомляє Le Parisien, розмова, у якій йшлося про Україну, почалася близько опівдня і тривала понад дві години.

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