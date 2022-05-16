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    Прем'єр Естонії закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну

    Каллас переконана, що завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги - Прем'єр Естонії закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну
    Каллас переконана, що завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги
    фото: Kenzo Tribouillard/AP

    Каллас зазначила, що в телефонних розмовах з російським президентом немає ніякого сенсу

    Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати дзвонити президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це пише Euractiv.

    Каллас вважає, що в телефонних розмовах з російським президентом немає ніякого сенсу.

    «Якщо всі постійно телефонують йому, він не отримує повідомлення про те, що ізольований. Так що, якщо ми хочемо передати повідомлення «ви ізольовані», не дзвоніть йому – в цьому немає сенсу», – запропонувала прем'єр.

    Каллас переконана, що завдяки дзвінкам Путін відчуває, що знаходиться в центрі уваги, тому що всі хочуть з ним поговорити.

    «Але що ми з цього отримуємо? Я не бачу ніяких результатів, тому що після всіх цих переговорів трапилася Буча, трапився Ірпінь – ніяких ознак деескалації ми не бачимо», – додала вона.

    Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон 3 травня вперше за більш ніж місяць провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Як повідомляє Le Parisien, розмова, у якій йшлося про Україну, почалася близько опівдня і тривала понад дві години.

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    Теги: Кабмін росія окупанти війна путін Україна Еммануель Макрон окупація #stoprussia
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    Прем'єр Естонії закликала західних лідерів припинити дзвонити Путіну