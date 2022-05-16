Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України

Остаточну заборону КПУ підтверджено післе шести років після прийняття «декомунізаційного закону»

Шостий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону в Україні Комуністичної партії. Понад 6 років після ухвалення закону про декомунізацію вона продовжувала існувати. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу», представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

Вона повідомила, що закон про декомунізацію рішення про заборону КПУ мав ухвалити суд.

У грудні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва припинив діяльність КПУ. Проте рішення законної сили так і не набуло через апеляцію комуністів. Незважаючи на неможливість участі у виборах, партія фактично існувала досі.

«Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу», – підкреслила нардеп.

Після рішення Шостого апеляційного суду рішення про заборону КПУ набрало чинності.