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    Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України

    Комуністична партія України остаточно заборонена - Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України
    Комуністична партія України остаточно заборонена
    фото з відкритих джерел

    Остаточну заборону КПУ підтверджено післе шести років після прийняття «декомунізаційного закону»

    Шостий апеляційний адміністративний суд затвердив заборону в Україні Комуністичної партії. Понад 6 років після ухвалення закону про декомунізацію вона продовжувала існувати. Про це повідомила нардепка від «Слуги народу», представник Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

    Вона повідомила, що закон про декомунізацію рішення про заборону КПУ мав ухвалити суд.

    У грудні 2015 року Окружний адміністративний суд Києва припинив діяльність КПУ. Проте рішення законної сили так і не набуло через апеляцію комуністів. Незважаючи на неможливість участі у виборах, партія фактично існувала досі.

    «Весь цей час Комуністична партія України продовжувала існувати і навіть отримувала членські внески, хоча і була усунута від виборчого процесу», – підкреслила нардеп.

    Після рішення Шостого апеляційного суду рішення про заборону КПУ набрало чинності.

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    Теги: росія окупанти суд КПУ війна закон партії Україна окупація Окружний адмінсуд #stoprussia
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    Апеляційний суд остаточно заборонив Компартію України