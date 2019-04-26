Військовий експерт прокоментував реформу оборонно-промислового комплексу



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Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express

Швидкого рецепту для змін в оборонній сфері не існує, зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець

Створення центрального органу виконавчої влади, який займається реформою оборонпрому, є тимчасовим рішенням. Таку думку висловив Сергій Згурець, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

«Він повинен виконати декілька простих функцій, а саме: має забезпечити аудит оборонної промисловості, забезпечити трансформацію державного «Укроборонпрому» в Національну акціонерну корпорацію, забезпечити правове підґрунтя для формування горизонтальних і вертикальних холдингів. І після цього цей орган центральної виконавчої влади буде уже не потрібен, тому що ми переходимо в інше ринкове середовище, де всі структури мають ефективно функціонувати», - каже Згурець.

Період часу на весь цей процес, пов'язаний з корпоратизацією підприємств, акціонування, трансформування «Укроборонпрому» в національну акціонерну компанію і створення інших умов, займе три або чотири роки. Ці показники, за свідченням експерта, взяті з досвіду злиття і поглинання компаній оборонпрому Франції, Німеччини, частково Польщі. Іншого швидкого рецепту для змін в оборонній сфері не існує.

«Тобто речі, які пов’язані з чітким розподіленням повноважень держави і власника, де держава визначає правила гри, але не втручається в господарчу діяльність, а структури оборонної сфери як державні, так і приватні формуються в нові форми, які можуть існувати в ринкових умовах, є тією умовою якісних змін, що може забезпечити трансформацію оборонно-промислового комплексу», - підсумував Згурець.

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