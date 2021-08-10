Посланець Путіна під час візиту до Молдови планує придивитися до нової влади – експосол в РФ

Дипломат не виключає, що російський посланець відвідає непідконтрольне Молдові Придністров'я

Візит заступника голови адміністрації президента РФ Дмитра Козака в Молдову матиме ознайомлювальний характер. Але, якщо російський чиновник відвідає непідконтрольне Придністров'ї, це буде свідчити про те, що Кремль продовжить традиційну політику тиску на Кишинів. Про це в коментарі «Главкому» розповів політичний експерт, експосол Молдови в Росії Анатол Церану.

«Москва хоче зрозуміти, що сталося в Кишиневі, як тут складаються справи, і як з ними можна співпрацювати. Це і економічне співробітництво, і політичне, і, звичайно ж, Придністров'я», – пояснив Церану.

Він також не виключає, що Козак відвідає і непідконтрольне Придністров'я, але у такому разі його візит стане демонстрацією того, що політика Росії щодо Молдови не зміниться.

«Якщо все замкнеться тільки на Кишинівському візиті – Кишинів це оцінить. Якщо він поїде в Тирасполь, це, звісно, не викличе ажіотажу, але це продемонструє, що свою лінію вони міняти не будуть. У них (у Росії – ред.) зараз проблеми тому, що у них був уряд Додона, президент Додон, який корелював політику Молдови з інтересами Росії. Зараз цього немає і їм потрібно зрозуміти, наскільки це далеко зайшло», – вважає Анатол Церану.

Також експосол вважає, що сторони можуть обговорити і можливий візит президентки Санду в Москву.

«Це перший візит представника російської адміністрації після зміни влади в Молдові. Але, одне з можливих питань – це можливість візиту Маї Санду в Москву і зустріч з Путіним. Я думаю, що починається підготовка саме до цього», – сказав дипломат.

Він допускає, що зустріч Санду з Володимиром Путіним залежить від того, чи вдасться домовитися з якихось важливих питань.

Як повідомляв «Главком», в середу, 11 липня, Кишинів відвідає заступник глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Дмитро Козак. ЗМІ не запрошують, деталей не повідомляють.

Як повідомляв «Главком», президентка республіки Мая Санду заявила, що влада Молдови підійматиме питання організації зустрічі лідерів Молдови та України.

Також відомо, що український прем'єр Денис Шмигаль поїде до Кишинева на 30-річчя незалежності Молдови. Молдова відзначає День Незалежності 27 серпня.

До слова, парламент Молдови на засіданні 6 серпня затвердив новий уряд на чолі з кандидаткою президентки Наталією Гаврилицею.