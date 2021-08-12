Шоу для диктатора. Путін з'їздив на цементний завод і зустрівся з фейковими працівниками (фото)

В день приїзду Путіна іншим робочим, яких не допустили до зустрічі, заборонили виходити з заводу

На відкритті заводу у Башкирії були присутні інвестори, президент Росії Володимир Путін, глава Башкортостану і фейкові працівники заводу. Про це повідомляє видання «Новая газета».

Через кілька годин після того як трансляція заходу була показана на федеральних каналах, місцеві жителі помітили, що три жінки, на яких була форма працівників заводу і яким дали поставити запитання Путіну, є співробітницями адміністрації Абзеліловського району Республіки Башкортостан.

Відразу після урочистого відкриття Путіну влаштували екскурсію по заводу, а потім відбулася зустріч з «простими співробітниками» «Цемікс». Зо два десятки людей у жовто-синій спецформі робочих сіли перед президентом, щоб задавати йому питання. Першими виступили гендиректор «Цемікс» Самат Тарибаєв і його заступниця Залія Сіргаліна, які дякували Путіна за приїзд. Після їх питань навіть президент зазначив, що на зустрічі «зібрали одне начальство».

Потім слово дали Гузель Янбердиній, на якій була робоча форма заводу. На сайті адміністрації району її посада позначена, як «головний інженер відділу капітально будівництва», правда, про те, що цей відділ ніякого відношення до заводу не має, жінка не згадала.

Гузель Янбердіна - співробітниця районної адміністрації, і відділ також є частиною адміністрації. Вона запитала Путіна про те, коли на олімпіаді буде знову звучати російський гімн.

Потім слово дали заступникові директора ТОВ «Медіасервіс», яке теж відношення до заводу не має. Наступне питання задавала Розалія Булатова, ще одна співробітниця адміністрації, одягнена в форму робітників заводу. Дівчина запитала, коли буде закінчена газифікація місцевих районів. Після неї ще одна працівниця ТОВ «Медіасервіс» дізналася у Путіна, чи подобається йому місцевий мед.

Питання Путіну задала також Азалія Ягудіна, яка на сайті адміністрації Абзеліловського району числиться як держінспектор з житлових субсидій. Однак Путіну вона представилася головним інженером. Де саме вона працює головним інженером, Ягудіна не уточнила.

Загалом, з усіх, хто задав питання, реальним робочим «Цемікс» був лише один чоловік - Станіслав Ішмаєв, майстер по відвантаженню. Ішмаєв запитав у Путіна, чи планується подальша реалізація програми пільгового кредитування для населення.

Як розповів інший працівник «Цемікс» Хан Акбашев (ім'я змінено на прохання героя. – ред.), З усіх, хто був присутній на зустрічі, реальне ставлення до заводу мають лише кілька людей, всі інші, як висловився Акбашев, «підсаджені качки».

За словами Акбашева, в день приїзду президента іншим робочим, яких не допустили до зустрічі, заборонили виходити з заводу (їх не випускали з восьмої ранку до першої години дня), підходити до вікон.

Сам завод стояв, верстати та печі не працювали.

Це далеко не вперше, коли на зустрічах з Путіним виявляються «підставні» люди. Так, в 2016 році Путін з Медведєвим нібито випадково зустрілися з рибалками на озері Ільмень. Потім, через кілька місяців, цих же «рибалок» помітили на фотографії поруч з Путіним, зробленого під час різдвяної служби.

Пізніше з'ясувалося, що однією з «рибалок» була генеральний директор новгородської компанії «Єврохімсервіс».

До слова, у столиці Латвії Ризі за загадкових обставин помер російський розслідувач Дмитро Запольський, який написав книгу про минуле президента РФ Володимира Путіна.